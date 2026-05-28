امام جمعه گناوه : حفظ وحدت و انسجام ملی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر پنجشنبه در جمع مردم جزیره خارگ با تبریک ایام دهه مبارک امامت و ولایت، بر استمرار مسیر عزت، مقاومت و اقتدار ملت ایران تأکید کرد و افزود: شجره طیبهای که حضرت امام خمینی کبیر(ره) غرس کرد، بار دیگر ملت ایران را زنده کرد و به ایران و ایرانی عزت، آبرو و افتخار جهانی بخشید.
امام جمعه گناوه افزود: امام راحل (ره) به ملت ایران آموخت اگر با خدا باشید، تمام دنیا نیز حریف اراده، ایمان و ایستادگی این شما نخواهد شد و همین فرهنگ الهی، ملت ایران را در برابر همه توطئهها و فشارها مقاوم ساخته است.
وی با اشاره به نقش رهبر انقلاب اسلامی در استمرار مسیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: آنچه امام خمینی(ره) آغاز کرد، خلف صالح ایشان، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، با حکمت، صبر، مجاهدت و رهبری هوشمندانه حفظ و تقویت کرد و اجازه نداد استقلال، عزت و اقتدار ملت ایران خدشهدار شود.
حجتالاسلام رکنی حسینی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی با تحمل همه سختیها، فشارها و بیمهریها، ابراهیموار این ملت را هدایت کردند و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران با هدایت های مقام معظم رهبری با اقتدار، عزت و سربلندی در مسیر پیشرفت و مقاومت ایستاده است.
وی با تأکید بر زنده بودن فرهنگ عاشورا در بین ملت ایران خاطرنشان کرد: همانگونه که حضرت سیدالشهدا(ع) و اهلبیت ایشان در مسیر حق ایستادگی کردند، امروز نیز فرهنگ شهادت، مقاومت و عزت در میان ملت غیور ایران اسلامی زنده است و مردم با حضور آگاهانه و پرشور خود در صحنهها، وفاداریشان به آرمانهای انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دادهاند.
امام جمعه گناوه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر نقش مردم در پیشبرد کشور اظهار کرد: ملت ایران نشان داده که ملت امام حسینی است و هرگز از آرمانها، عزت، استقلال و هویت اسلامی و انقلابی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی همچنین با تقدیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: امروز نیروهای مسلح ما با توکل بر خدا، ایمان راسخ و آمادگی بالا، چنان اقتدار و بازدارندگیای ایجاد کردهاند که دشمنان در سردرگمی، ترس و استیصال قرار گرفتهاند و جرئت آغاز هیچگونه تعرضی را ندارند.
حجتالاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث و مقاومت اخیر اظهار داشت: آنچه امروز در جنگ رمضان رخ داد، بدون تردید در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد شد و سالها بعد در محافل و روایتهای مقاومت از آن یاد خواهد شد.
وی افزود: دشمنان آمدند تا خود را ماندگار نشان دهند، اما ندانستند که اینجا جای ماندن دشمنان نیست. آنان با همه برنامهها، تجهیزات، هیاهو و قدرتنماییهای نظامی وارد میدان شدند و رجزخوانی کردند، اما در نهایت حریف ایمان، اراده، نبوغ و ایستادگی ملت ایران نشدند.
امام جمعه گناوه تصریح کرد: اراده الهی بر چیز دیگری تعلق گرفت؛ خداوند متعال ترس، اضطراب و سردرگمی را در دل دشمنان انداخت و در مقابل، آرامش، اطمینان و استقامت را بر قلبهای رزمندگان اسلام نازل فرمود تا ملت ایران بار دیگر حول محور ولایت و رهبری، همچون «بنیان مرصوص» متحد، مستحکم و یکپارچه در میدان بایستد.
وی جزیره خارگ را نماد استقامت و پایداری ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: تاریخ خارگ گواهی میدهد که پرتغالیها، انگلیسیها، هلندیها و آمریکاییها آمدند و رفتند، اما آنچه باقی مانده، ملت بزرگ ایران است، اینجا خانه ، تاریخ و هویت ماست و ملت ایران با ایمان، اراده و مقاومت، آینده خود را خواهد ساخت.
وحدت؛ بزرگترین قدرت، سرمایه و پشتوانه جمهوری اسلامی ایران است
حجتالاسلام رکنی حسینی با تأکید بر نقش وحدت ملی در اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز باید نوشت که خارگ تنها یک جزیره نیست، بلکه جمعیتی به وسعت ۹۰ میلیون ایرانی پشت این جزیره ایستادهاند و این پیوند عمیق میان ملت، رهبری و نیروهای مسلح، بزرگترین قدرت، سرمایه و پشتوانه جمهوری اسلامی ایران است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، وحدت کلمه و انسجام نیاز داریم و همه باید برای حفظ عزت، آرامش و اقتدار کشور در کنار یکدیگر باشیم.
امام جمعه گناوه خطاب به مسئولان نیز اظهار کرد: مسئولان باید با روحیه جهادی، تلاش مضاعف و کار شبانهروزی، قدردان این ملت شریف، نجیب و مقاوم باشند، چرا که همه اعضای یک خانواده و شریک سرنوشت این کشور هستیم.
