  1. استانها
  2. بوشهر
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

امام جمعه گناوه : حفظ وحدت و انسجام ملی ضروری است

امام جمعه گناوه : حفظ وحدت و انسجام ملی ضروری است

بوشهر-امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر به همدلی و اتحاد نیاز داریم و همه باید برای حفظ عزت، آرامش و اقتدار کشور در کنار یکدیگر باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر پنجشنبه در جمع مردم جزیره خارگ با تبریک ایام دهه مبارک امامت و ولایت، بر استمرار مسیر عزت، مقاومت و اقتدار ملت ایران تأکید کرد و افزود: شجره طیبه‌ای که حضرت امام خمینی کبیر(ره) غرس کرد، بار دیگر ملت ایران را زنده کرد و به ایران و ایرانی عزت، آبرو و افتخار جهانی بخشید.

امام جمعه گناوه افزود: امام راحل (ره) به ملت ایران آموخت اگر با خدا باشید، تمام دنیا نیز حریف اراده، ایمان و ایستادگی این شما نخواهد شد و همین فرهنگ الهی، ملت ایران را در برابر همه توطئه‌ها و فشارها مقاوم ساخته است.

وی با اشاره به نقش رهبر انقلاب اسلامی در استمرار مسیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: آنچه امام خمینی(ره) آغاز کرد، خلف صالح ایشان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، با حکمت، صبر، مجاهدت و رهبری هوشمندانه حفظ و تقویت کرد و اجازه نداد استقلال، عزت و اقتدار ملت ایران خدشه‌دار شود.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی با تحمل همه سختی‌ها، فشارها و بی‌مهری‌ها، ابراهیم‌وار این ملت را هدایت کردند و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران با هدایت های مقام معظم رهبری با اقتدار، عزت و سربلندی در مسیر پیشرفت و مقاومت ایستاده است.

وی با تأکید بر زنده بودن فرهنگ عاشورا در بین ملت ایران خاطرنشان کرد: همانگونه که حضرت سیدالشهدا(ع) و اهل‌بیت ایشان در مسیر حق ایستادگی کردند، امروز نیز فرهنگ شهادت، مقاومت و عزت در میان ملت غیور ایران اسلامی زنده است و مردم با حضور آگاهانه و پرشور خود در صحنه‌ها، وفاداری‌شان به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان داده‌اند.

امام جمعه گناوه : حفظ وحدت و انسجام ملی ضروری است


امام جمعه گناوه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر نقش مردم در پیشبرد کشور اظهار کرد: ملت ایران نشان داده که ملت امام حسینی است و هرگز از آرمان‌ها، عزت، استقلال و هویت اسلامی و انقلابی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی همچنین با تقدیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: امروز نیروهای مسلح ما با توکل بر خدا، ایمان راسخ و آمادگی بالا، چنان اقتدار و بازدارندگی‌ای ایجاد کرده‌اند که دشمنان در سردرگمی، ترس و استیصال قرار گرفته‌اند و جرئت آغاز هیچ‌گونه تعرضی را ندارند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث و مقاومت اخیر اظهار داشت: آنچه امروز در جنگ رمضان رخ داد، بدون تردید در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد شد و سال‌ها بعد در محافل و روایت‌های مقاومت از آن یاد خواهد شد.

وی افزود: دشمنان آمدند تا خود را ماندگار نشان دهند، اما ندانستند که اینجا جای ماندن دشمنان نیست. آنان با همه برنامه‌ها، تجهیزات، هیاهو و قدرت‌نمایی‌های نظامی وارد میدان شدند و رجزخوانی کردند، اما در نهایت حریف ایمان، اراده، نبوغ و ایستادگی ملت ایران نشدند.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: اراده الهی بر چیز دیگری تعلق گرفت؛ خداوند متعال ترس، اضطراب و سردرگمی را در دل دشمنان انداخت و در مقابل، آرامش، اطمینان و استقامت را بر قلب‌های رزمندگان اسلام نازل فرمود تا ملت ایران بار دیگر حول محور ولایت و رهبری، همچون «بنیان مرصوص» متحد، مستحکم و یکپارچه در میدان بایستد.

وی جزیره خارگ را نماد استقامت و پایداری ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: تاریخ خارگ گواهی می‌دهد که پرتغالی‌ها، انگلیسی‌ها، هلندی‌ها و آمریکایی‌ها آمدند و رفتند، اما آنچه باقی مانده، ملت بزرگ ایران است، اینجا خانه ، تاریخ و هویت ماست و ملت ایران با ایمان، اراده و مقاومت، آینده خود را خواهد ساخت.

وحدت؛ بزرگ‌ترین قدرت، سرمایه و پشتوانه جمهوری اسلامی ایران است

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر نقش وحدت ملی در اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز باید نوشت که خارگ تنها یک جزیره نیست، بلکه جمعیتی به وسعت ۹۰ میلیون ایرانی پشت این جزیره ایستاده‌اند و این پیوند عمیق میان ملت، رهبری و نیروهای مسلح، بزرگ‌ترین قدرت، سرمایه و پشتوانه جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، وحدت کلمه و انسجام نیاز داریم و همه باید برای حفظ عزت، آرامش و اقتدار کشور در کنار یکدیگر باشیم.

امام جمعه گناوه خطاب به مسئولان نیز اظهار کرد: مسئولان باید با روحیه جهادی، تلاش مضاعف و کار شبانه‌روزی، قدردان این ملت شریف، نجیب و مقاوم باشند، چرا که همه اعضای یک خانواده و شریک سرنوشت این کشور هستیم.

کد مطلب 6843172

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها