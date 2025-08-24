پایداری نسبی جو خراسان شمالی تا پایان هفته

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد که تا پایان هفته، شرایط جوی خراسان شمالی عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان صاف همراه با افزایش وزش باد در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در پی نفوذ توده گرد و خاک در نیمه شرقی خراسان شمالی غبار رقیق مشاهده می‌شود که انتظار می‌رود از یک‌شنبه شب به تدریج کیفیت هوا بهبود یابد.

داداشی ادامه داد: یک‌شنبه و دوشنبه در برخی مناطق از جمله رازوجرگلان، گرمه، جاجرم و بام و صفی‌آباد و همچنین طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در اغلب مناطق نیمه جنوبی استان، وزش باد شدید گاهی همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از نظر تغییرات دمایی نیز تا پایان هفته نوسانات دما جزئی خواهد بود و تغییر خاصی در روند دمای استان انتظار نمی‌رود.