نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو ناپایداری برای امروز تا حوالی ظهر دوشنبه در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود که با فعالیت سامانه بارشی همراه خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت افزایش ابر، افزایش وزش باد و در برخی ساعات وزش باد شدید به‌ویژه در مناطق نیمه جنوبی خراسان شمالی رخ می‌دهد. همچنین در ارتفاعات و گردنه‌ها مه و در بعضی ساعات بارش باران، رگبار پراکنده و رعدوبرق انتظار می‌رود.

داداشی بیان کرد: فعالیت اصلی این سامانه بارشی بیشتر در مناطق نیمه شمالی استان، به‌ویژه مناطق هم‌مرز با گلستان و بخش‌هایی از مرکز استان برآورد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تاکید کرد: با توجه به شدت وزش باد و جهت جریانات طی امروز و فردا، در بخش‌هایی از شمال و شمال شرق استان کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی نیز پیش‌بینی می‌شود و هشدار زرد هواشناسی تا فردا اعتبار دارد.

وی افزود: به‌تدریج از بعدازظهر فردا تا پایان هفته جوی پایدار در استان حاکم می‌شود و در اغلب ساعات آسمان صاف خواهد بود؛ البته در ساعات صبحگاهی غبار و در بعدازظهر وزش باد افزایش می‌یابد.

داداشی در پایان گفت: از نظر دمایی نیز طی امروز تا صبح دوشنبه کاهش نسبی دما در خراسان شمالی رخ خواهد داد.