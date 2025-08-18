  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۷

پنجشنبه داغ‌ترین روز هفته در خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: روز پنجشنبه دمای هوا در برخی نقاط استان از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، جو پایدار تا اواخر هفته در خراسان شمالی ادامه دارد و آسمان در اغلب ساعات صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پدیده غالب طی روزهای آینده وزش باد خواهد بود که روز دوشنبه اوایل شب در شهرستان راز و جرگلان، روز سه‌شنبه در ساعات بعدازظهر در گرمه و جاجرم و روز جمعه نیز در بعدازظهر در شهرستان‌های گرمه، جاجرم و بام و صفی‌آباد رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت گردوغبار گفت: فردا در نیمه شرقی استان شامل شهرستان‌های شیروان، فاروج و بام و صفی‌آباد نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: روند افزایش دما تا پایان هفته ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که روز پنجشنبه گرم‌ترین روز هفته خواهد بود و دمای بیشینه در مرکز استان به ۳۷ درجه و در شهرهای پیش‌قلعه و بام و صفی‌آباد از ۴۰ درجه سانتیگراد هم فراتر خواهد رفت.

