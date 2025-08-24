  1. استانها
  2. گلستان
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

دمای هوا در گلستان تا روز دوشنبه به ۴۰ درجه می‌رسد

گرگان- کارشناس هواشناسی استان گلستان از پایدار بودن جو استان تا روز دوشنبه خبر داد و پیش‌بینی کرد که دمای هوا در این مدت به ۳۸ تا ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

مهدیه اصحابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا روز دوشنبه جو استان پایدار خواهد بود و در بیشتر مناطق آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: به لحاظ دمایی، برای امروز بیشینه دما در سطح استان به حدود ۳۵ تا ۳۷ درجه سانتیگراد رسید، اما این روند افزایش دما تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

اصحابی در ادامه تاکید کرد: روز دوشنبه گرم‌ترین روز این هفته خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا در استان به مرز ۳۸ تا ۴۰ درجه سانتیگراد برسد.

کارشناس هواشناسی استان گلستان توصیه کرد شهروندان برای مقابله با این گرما اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند و از قرارگیری در معرض آفتاب برای مدت طولانی خودداری کنند.

