نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در تشریح وضعیت جوی خراسان شمالی اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو پایدار طی انتهای هفته جاری است و پدیده غالب طی این دو روز وزش باد در ساعتهای بعدازظهر، بهویژه در شهرستانهای گرمه و جاجرم پیشبینی میشود و آسمان در اکثر ساعات صاف و آفتابی خواهد بود.
وی افزود: جمعه با نفوذ زبانههای پرفشار و شمالی شدن جریانات، گاهی افزایش ابر و با تقویت شاخصهای همرفتی احتمال رگبار و رعدوبرق در ساعات شب، بهویژه در نوار غربی شامل شهرستانهای مانه، سملقان، گرمه و جاجرم وجود دارد که با وزش باد همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: برای روز شنبه نیز آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی افزایش ابر پیشبینی میشود.
داداشی درباره تغییرات دمایی نیز گفت: در دمای بیشینه نسبت به روزهای گذشته تغییر محسوسی نخواهیم داشت، اما از فردا صبح تا شنبه صبح افزایش ۳ تا ۵ درجهای دمای کمینه در استان انتظار میرود.
