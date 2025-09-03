نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح وضعیت جوی خراسان شمالی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی انتهای هفته جاری است و پدیده غالب طی این دو روز وزش باد در ساعت‌های بعدازظهر، به‌ویژه در شهرستان‌های گرمه و جاجرم پیش‌بینی می‌شود و آسمان در اکثر ساعات صاف و آفتابی خواهد بود.

وی افزود: جمعه با نفوذ زبانه‌های پرفشار و شمالی شدن جریانات، گاهی افزایش ابر و با تقویت شاخص‌های همرفتی احتمال رگبار و رعدوبرق در ساعات شب، به‌ویژه در نوار غربی شامل شهرستان‌های مانه، سملقان، گرمه و جاجرم وجود دارد که با وزش باد همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: برای روز شنبه نیز آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

داداشی درباره تغییرات دمایی نیز گفت: در دمای بیشینه نسبت به روزهای گذشته تغییر محسوسی نخواهیم داشت، اما از فردا صبح تا شنبه صبح افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دمای کمینه در استان انتظار می‌رود.