نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشبینی، تا پنجشنبه شب، در اغلب نقاط خراسان شمالی جو نسبتاً پایدار همراه با آسمان صاف پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق شهرستانهای گرمه، جاجرم و جنوب سملقان، وزش باد گاهی شدید رخ خواهد داد و همچنین سهشنبه شدت وزش باد در رازوجرگلان و بام و صفیآباد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از بامداد چهارشنبه تا حوالی عصر، با توجه به جهت جریانات و شدت وزش باد، احتمال بروز غبار و کاهش کیفیت هوا بهویژه در نیمه شرقی استان وجود دارد.
داداشی بیان کرد: از پنجشنبه شب با نفوذ جریانات پرفشار از روی دریای خزر، افزایش ابر در استان آغاز میشود و طی روز جمعه آسمان اغلب مناطق قسمتی ابری تا ابری خواهد بود.
وی در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: طی سه شنبه کاهش نسبی دمای بیشینه در سطح خراسان شمالی پیشبینی میشود.
