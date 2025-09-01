نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، تا پنج‌شنبه شب، در اغلب نقاط خراسان شمالی جو نسبتاً پایدار همراه با آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق شهرستان‌های گرمه، جاجرم و جنوب سملقان، وزش باد گاهی شدید رخ خواهد داد و همچنین سه‌شنبه شدت وزش باد در رازوجرگلان و بام و صفی‌آباد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از بامداد چهارشنبه تا حوالی عصر، با توجه به جهت جریانات و شدت وزش باد، احتمال بروز غبار و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در نیمه شرقی استان وجود دارد.

داداشی بیان کرد: از پنجشنبه شب با نفوذ جریانات پرفشار از روی دریای خزر، افزایش ابر در استان آغاز می‌شود و طی روز جمعه آسمان اغلب مناطق قسمتی ابری تا ابری خواهد بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: طی سه شنبه کاهش نسبی دمای بیشینه در سطح خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.