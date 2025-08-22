نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی جمعه تا صبح شنبه در خراسان شمالی است.

وی در ادامه افزود: پدیده غالب طی این مدت بارش‌های پراکنده باران به‌ویژه در نیمه شمالی استان خواهد بود و احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط، به‌ویژه در شمال شیروان و بخش قوشخانه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: در ساعات بعدازظهر نیز بارش‌ها در جنوب شرق استان همراه با نفوذ گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود که هم‌اکنون نیز در سطح استان شاهد آن هستیم.

داداشی تصریح کرد: از شنبه تا پایان هفته، جو استان پایدار و آسمان در اکثر ساعات صاف و آفتابی خواهد بود. پدیده غالب در این مدت افزایش باد در ساعات بعدازظهر همراه با گرد و خاک خواهد بود.

داداشی در پایان بیان کرد: از نظر دمایی، نسبت به روزهای گذشته هوای استان خنک‌تر پیش‌بینی می‌شود و دمای مرکز استان در محدوده ۳۱ تا ۳۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.