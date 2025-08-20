افزایش محسوس دما و وزش باد شدید در خراسان شمالی

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، چهارشنبه و پنجشنبه جو نسبتاً پایداری در خراسان شمالی حاکم است و آسمان عمدتاً صاف خواهد بود و البته در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد در مناطق نوار شمالی و جنوبی استان پیشبینی میشود.
وی افزود: از اواخر پنجشنبه شب تا بعدازظهر جمعه در نیمه شمالی استان افزایش موقت ابر و احتمال بارش پراکنده باران در بخشهایی از شمال غرب وجود دارد و همچنین از اواخر پنجشنبه شب تا ظهر جمعه در شمال و شمالغرب و از جمعه شب تا صبح دوشنبه در اغلب نقاط استان نفوذ توده گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: شدت وزش باد روز جمعه در بیشتر مناطق استان و طی روزهای شنبه و یکشنبه بهویژه در نیمه جنوبی گاهی شدید پیشبینی میشود.
داداشی درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: از چهارشنبه تا صبح جمعه افزایش محسوس ۵ تا ۷ درجهای دما انتظار میرود، اما برای روز جمعه کاهش ۸ تا ۱۰ درجهای دمای بیشینه پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس هشدار سطح زرد هواشناسی بهویژه در زمینه ناترازی انرژی و افزایش محسوس دما تا پنجشنبه شب صادر شده است.
نظر شما