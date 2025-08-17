نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، شاهد وزش باد نسبتاً شدید همراه با غبار و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در نیمه غربی و بخش‌هایی از مرکز خراسان شمالی شامل شهرستان‌های مانه، سملقان، راز و جرگلان و بجنورد خواهیم بود.

وی افزود: همچنین بارش پراکنده باران و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق، به‌ویژه در جنوب و جنوب غرب استان تا اوایل شب پیش‌بینی می‌شود.

داداشی ادامه داد: سامانه بارشی یادشده از اوایل شب از استان خارج می‌شود و پس از آن شاهد کاهش ابر خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از دوشنبه تا پایان هفته جو استان پایدار خواهد بود و آسمان در اغلب ساعات صاف و آفتابی خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت دما نیز گفت: از فردا روند افزایشی دما آغاز می‌شود و روز پنجشنبه بیشینه دمای مرکز استان به ۳۷ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید، همچنین در شهرستان‌های مانه و سملقان و نیز بام و صفی‌آباد پیش‌بینی می‌شود دما به ۴۰ تا ۴۱ درجه سانتی‌گراد برسد.