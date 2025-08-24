تبیین عقلانی واقعه عاشورا با زبان شعر یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی «سومین کنگره شعر از فصل به سر رسیدن» با شعار «ایران امام حسینی» که با حضور شاعران و ادیبان استان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر شعر در انتقال مفاهیم عمیق، گفت: فرهنگ عاشورایی یک فرهنگ همگانی و راهبردی است که تمامی بدنه بشریت را در بر می‌گیرد و هدایتگری برای همه انسان‌هاست. این فرهنگ ریشه در فرامین الهی و فطرت پاک انسانی دارد.

وی با اشاره به اینکه نهضت حسینی حرکتی جامع الابعاد است که بر پایه منطق و عقلانیت استوار شده، عزت و حماسه را با ایثار و فداکاری درهم آمیخته و با عاطفه‌ای عمیق همراه است، اظهار کرد: این ویژگی‌ها باعث می‌شود بتوان این واقعه را از ابعاد مختلف و در قالب‌های گوناگون شعری به تصویر کشید.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی شبهات درباره چرایی حضور اهل بیت امام حسین (ع) در کربلا، افزود: برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که با توجه به آگاهی امام از سرنوشت کربلا، خانواده را به همراه آوردند؟ اینجاست که ممکن است برای برخی، این تصور ایجاد شود که این حرکت، صرفاً احساسی و فاقد پشتوانه منطقی و تحول‌آفرین بوده است.

وی تأکید کرد: این وظیفه ماست که با زبان هنر و به ویژه شعر، تبیین کنیم که حرکت سیدالشهدا (ع) کاملاً منطقی و عقلانی بود. امام حسین (ع) با تمام ظرفیت خود برای هدایت جامعه آن روز که دچار انحراف، فریب و جهل شده بود، تلاش کرد و از هر فرصتی برای تنویر افکار عمومی بهره برد.

محمدی اضافع کرد: اگرچه پرداختن به مصائب و عزاداری برای حضرت علی اصغر (ع) و دیگر شهدای کربلا ارزشمند است، اما به اهداف بلند و انسان‌ساز این نهضت نیز بپردازیم. باید این حرکت عظیم را به گونه‌ای ساده و قابل درک برای همگان، به عنوان حرکتی کاملاً منطقی و عقلانی اثبات کنیم. این رسالت بزرگی است که بر دوش شاعران و ادیبان آگاه و متعهد است.