  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۰۲

به مناسبت ماه محرم/

شب شعر "مصباح الهدی" در حاجی آباد برگزار شد

شب شعر "مصباح الهدی" در حاجی آباد برگزار شد

حاجی آباد - خبرگزاری مهر: شب شعر محرم با عنوان "مصباح الهدی" به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حاجی آباد و با همکاری هیئت عزاداری مکتب الزهرا(س) به مناسبت ایام سوگواری سیدالشهدا حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خراسانی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حاجی آباد بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری این شب شعر را ترویج و تعمیق آموزه های دینی، نشر و توسعه شعر اسلامی، شناسایی استعدادهای درخشان در هنر نویسندگی و ارتقاء بخشیدن به غنای ادبی در فضای رقابتی سالم عنوان کرد.

وی ادامه داد: رشد و ارتقای کمی و کیفی توانایی‏ های شاعران در زمینه‏ های محتوایی آثار و بسترسازی برای حمایت از شاعران از دیگر اهداف برگزاری شب شعر در ایام محرم است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حاجی آباد افزود: برگزاری چنین برنامه هایی در ایام محرم موجب ترویج فرهنگ اسلامی و ولایی و تقویت انگیزه‌های مذهبی در شاعران جوان، حمایت و تشویق شاعران مذهبی برای بیان معارف و حقایق الهی و شناسایی و جذب استعدادهای شعری می شود.

خراسانی در ادامه با اشاره به واقعه کربلا، عنوان کرد: رفتار و گفتار امام حسین(ع) منطبق با قرآن کریم است و نهضت امام حسین (ع) برای احیای امر به معروف و نهی از منکر بود که این مسئله در صحرای کربلا تجلی یافت.

شایان ذکر است در این شب شعر، تعدادی از شاعران اشعار و سروده های خود را در مدح اباعبدالله الحسین(ع) قرائت کردند.

کد مطلب 2173437

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها