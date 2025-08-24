۱۰ پروژه بندر در استان بوشهر افتتاح یا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبینسب صبح یکشنبه در مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۰ پروژه بندری و دریایی در بوشهر اظهار کرد: این پروژهها با سرمایهگذاری ۱۵ هزار میلیارد ریال افتتاح یا آغاز شده است.
وی گفت: احداث اسکله ۱۲۰ متری پایانه ترانزیت و صادرات در مجتمع بندری نگین با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال و تهیه و خرید تجهیزات مخابرات و الکترونیک با ۶۶۰ میلیارد ریال شامل گیت مترویی از جمله این پروژهها هستند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: ریدر تشخیص چهره، راهبند خودرویی، دوربین پلاکخوان، تجهیزات ایکسری و تجهیزات مراکز کنترل دریایی، همچنین تأمین ماشینآلات و تجهیزات خشکی با یکهزار و ۱۰۰ میلیارد ریال شامل دو دستگاه آمبولانس و یک خودروی آتشنشانی نردباندار ۳۲ متری، از جمله طرحهای افتتاحی هستند.
وی افزود: تعمیرات اساسی بارج «جوشن» با ۴۴۰ میلیارد ریال و خرید شناور ناجی ۵۶ با یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ارتقای ایمنی دریایی نیز از دیگر پروژههای افتتاحی در شهرستان بوشهر محسوب میشوند.
شکیبینسب بیان کرد: پروژههایی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده نیز شامل تعمیر اساسی اسکلههای ۸ تا ۱۳ بندر بوشهر با هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، تعمیر اساسی سقف انبارهای یک تا هشت بندر بوشهر با ۲ هزار میلیارد ریال و ایجاد انبار و خرید قطعات یدکی شناورهای جستوجو و نجات در بندر بوشهر و بنادر تابعه با یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
وی یادآور شد: از دیگر پروژههای عملیاتی شده میتوان به تعمیر اساسی جرثقیل ۱۵۵۰ الجی با ۲۷۰ میلیارد ریال و لایروبی پای اسکلههای کانال بندر بوشهر با پنج هزار میلیارد ریال اشاره کرد.
نظر شما