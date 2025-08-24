به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در مراسم افتتاح پروژههای بندری در بوشهر اظهار کرد: رئیسجمهوری بر توسعه اقتصاد دریامحور تاکید دارد و در استان بوشهر، متناسب با ظرفیتها و مزیتهای موجود، برای توسعه بنادر اهتمام میورزیم.
وی افزود: امروز ۱۰ پروژه بندری و دریایی با سرمایهگذاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال در شهرستان بوشهر، افتتاح یا کلنگزنی شده و در سایر شهرستانهای ساحلی استان نیز پروژههای ارزشمندی اجرایی یا افتتاح میشود.
استاندار بوشهر یادآور شد: افتتاح و اجرای این پروژهها نقش مهمی در ارتقای ایمنی دریانوردی، توسعه صادرات و واردات کالا، جذب سرمایهگذاران و بهبود عملکرد بندر بوشهر خواهد داشت.
همزمان با نخستین روز از هفته دولت، در آئینی با حضور استاندار بوشهر عملیات اجرایی و بهرهبرداری از ۱۰ پروژه در حوزه توسعه زیرساختهای بندری، دریایی و تجهیزات ایمنی با ۱۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرستان بوشهر آغاز شد.
