۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

طرح «شهید آرمان» در ۸۰۰ مسجد تهران اجرا می‌شود

علیرضا  زاکانی با اشاره به توفیقات شهرداری تهران در همکاری با مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی با اشاره به توفیقات شهرداری تهران در همکاری با مساجد، گفت: طرح شهید آرمان همسو با دغدغه‌های تمدنی مقام معظم رهبری در حوزه تعلیم و تربیت و با همکاری مؤثر شهرداری تهران و آموزش و پرورش و استفاده از بستر و ظرفیت آماده مساجد اجرا می‌شود.

زاکانی درباره همکاری شهرداری تهران در فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی مساجد، اظهار کرد: همکاری با مساجد در ارائه خدمات به محیط پیرامونی مسجد و فعالیت در حوزه دانش‌آموزی از اقدامات موفق شهرداری تهران در این باره است.

شهردار تهران این همکاری را نرم‌افزاری و موفق ارزیابی کرد و افزود: در کنار این اقدامات، مصوباتی برای رسیدگی به مساجد و عمران و آبادانی آن‌ها در سطح گسترده‌ای در دست انجام است و تمرکز و توجه شهرداری تهران در این باره نسبت به گذشته افزایش داشته است.

شهردار تهران تصریح کرد: در قالب این طرح تفاهم نامه‌ای با آموزش و پرورش شهر تهران منعقد شده است تا از ظرفیت شبکه مربیان مساجد استفاده و مدارس دولتی منتخب در محلات شناسایی شود و با هماهنگی عوامل اجرایی مدرسه، به ایفای نقش تربیتی بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد هم افزایی بین مجموعه‌هایی که دغدغه کار تربیتی دارند و از ظرفیت شبکه فعال مردمی خودجوش محلات جهت جریان‌سازی و شبکه‌سازی فرهنگی و تربیتی در بین نوجوانان استفاده می‌کنند، از اهداف طرح آرمان است.

گفتنی است، برنامه‌های هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا می‌شود.

کد خبر 6569065
سمانه نوری زاده قصری

