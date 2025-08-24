به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) عاشقان و دلدادگان امام هشتم در بوشهر با شرکت در پیاده روی جاماندگان حرم ارادت خود را به اهل بین نشان دادند.
شرکت کنندگان در این مراسم مسیر شش کیلومتری گلزار شهدای بهشت صادق تا امامزاده عبدالمهیمن (ع) طی کردند.
در این مراسم شرکتکنندگان در حالی که پرچم سیاه به نشانه عزا و نوحه خوانی در سوگ حضرت ثامن الحجج (ع) به همراه داشتند مسیر تعیین شده را طی کردند و در حرم امامزاده عبدالمهیمن به عزاداری پرداختند.
این حرکت مردمی که هر ساله به یادبود جاماندگان کاروان امام رضا (ع) و ابراز وفاداری به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برگزار میشود، جلوهای باشکوه از ارادت عمیق مردم بوشهر به امام هشتم شیعیان است.
