  1. استانها
  2. بوشهر
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

پیاده‌روی جاماندگان حرم در بوشهر برگزار شد

پیاده‌روی جاماندگان حرم در بوشهر برگزار شد

بوشهر- همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه‌السلام، پیاده‌روی جاماندگان حرم در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) عاشقان و دلدادگان امام هشتم در بوشهر با شرکت در پیاده روی جاماندگان حرم ارادت خود را به اهل بین نشان دادند.

شرکت کنندگان در این مراسم مسیر شش کیلومتری گلزار شهدای بهشت صادق تا امام‌زاده عبدالمهیمن (ع) طی کردند.

در این مراسم شرکت‌کنندگان در حالی که پرچم سیاه به نشانه عزا و نوحه خوانی در سوگ حضرت ثامن الحجج (ع) به همراه داشتند مسیر تعیین شده را طی کردند و در حرم امام‌زاده عبدالمهیمن به عزاداری پرداختند.

این حرکت مردمی که هر ساله به یادبود جاماندگان کاروان امام رضا (ع) و ابراز وفاداری به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) برگزار می‌شود، جلوه‌ای باشکوه از ارادت عمیق مردم بوشهر به امام هشتم شیعیان است.

کد خبر 6569074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها