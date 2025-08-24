گفتمان وحدت در بین کشورهای اسلامی به گفتمان غالب تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به تشریح دستاوردهای کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی و تغییرات اخیر در رویکرد برخی کشورهای اسلامی پرداخت و با اشاره به برگزاری سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، بیان کرد: این رویداد با هدف تقریب مذاهب اسلامی و ایجاد پلهای ارتباطی بین آنها طراحی شده است. وی در ادامه افزود: کنفرانس امسال با عنوان «پیامبر رحمت و وحدت امت» برگزار میشود که به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اعظم (ص) برنامهریزی شده است. تا کنون بالغ بر ۲۰۰ مقاله برای این کنفرانس ارسال شده و محورهای اصلی آن شامل مفهوم وحدت و امت اسلامی، چالشهای معاصر، نقش علمای اسلام در اتحاد امت اسلامی و تأثیر وحدت بر اقتصاد مقاومتی و صلح منطقهای است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر اهمیت وحدت در جهان اسلام، خاطرنشان کرد: امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همگرایی نیاز دارد. متأسفانه در دهههای گذشته، برخی کشورها با سرمایهگذاری در مدارس علمیه دیگر کشورها، تفکر تکفیری را ترویج میکردند. اما در دو سال اخیر، شاهد تغییر رویکرد آنها هستیم. آنها از سیاست قبلی دست کشیدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری کنفرانسی مشابه توسط سعودیها اشاره کرد و گفت: سعودیها برای اولین بار حاضر شدهاند در قاب مشترکی با ما قرار بگیرند. این کنفرانس با عنوان ایجاد پلهایی بین مذاهب اسلامی برگزار شده و نشاندهنده تغییر ادبیات آنها از تکفیر به تقریب است. این توفیق بزرگی برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است که طی سی و اندی سال گذشته، گفتمان وحدت را به گفتمان غالب تبدیل کرده است.
ایشان همچنین به نقش وحدت در تقویت اقتصاد مقاومتی و همکاریهای منطقهای اشاره کرد و افزود: اتحاد امت اسلامی میتواند در تضمین صلح و امنیت منطقهای و اقتدار عزت جهان اسلام تأثیرگذار باشد. علاوه بر این، مسئله غزه نیز یکی از محوریترین گفتمانهای کنونی در جهان اسلام است و کنفرانس وحدت اسلامی میتواند بستری برای بررسی راهکارهای حمایت از مردم فلسطین باشد.
شهریاری تأکید کرد: هدف نهایی ما این است که بتوانیم تمدن نوین اسلامی را به جهان عرضه کرده و سهم جهان اسلام را در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مطالبه کنیم. این امر نیازمند گفتمانسازی و همگرایی بیشتر بین کشورهای اسلامی است. خوشبختانه امروز کشورهایی که قبلاً نقش واگرایانه بازی میکردند، اکنون به سمت همگرایی حرکت کردهاند، زیرا این مطالبه امت اسلامی است.
وی افزود: برگزاری کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی و تغییر رویکرد برخی کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی، نشاندهنده اهمیت و تأثیرگذاری گفتمان وحدت در جهان اسلام است. با ادامه این روند، امید میرود که چالشهای معاصر جهان اسلام از جمله تفکر تکفیری و مسائل منطقهای مانند غزه، با اتحاد و همگرایی بیشتر حل و فصل شوند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: این کنفرانس همچنین فرصتی برای دانشمندان و اندیشمندان جهان اسلام فراهم میکند تا با ارائه مقالات و دیدگاههای خود، به تقویت وحدت و اتحاد امت اسلامی بپردازند. با توجه به ارسال بیش از دویست مقاله تا کنون، انتظار میرود که این کنفرانس دستاوردهای مهمی در زمینههای مختلف از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ داشته باشد.
