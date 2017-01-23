تقریب مذاهب اسلامی در حال توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی ظهر امروز در دیدار اعضای ستاد برگزاری سی امین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با آیت‌الله حسین نوری همدانی که در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، با اشاره به وظایف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: این مجمع با توجه به مشکلات جهان اسلام برنامه‌های گسترده‌ای را در راستای گسترش گفتمان تقریب مذاهب اسلامی دنبال می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تهیه کتب و مجلات یکی از فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرد: موسوعه «السنه‌النبویه فی مصادر المذاهب الاسلامیه» یکی از مجموعه‌های تهیه شده در این مجمع جهانی است.

این استاد سطوح عالی حوزه ترویج گفتمان تقریب مذاهب اسلامی را یکی از اولویت‌های مورد نیاز مجامع اسلامی دانست و تصریح کرد: با همکاری نیروهای محلی کنفرانس‌ها و نشست‌های تقریب مذاهب اسلامی را در کشورهای مختلف از جمله پاکستان، اندونزی و مالزی برگزار کرده‌ایم.

وی از اعزام گروه‌های مختلف به منظور ترویج گفتمان تقریب مذاهب اسلامی به نقاط مختلف دنیا یاد کرد و گفت: اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف برای علمای مقاومت اسلام، بانوان فعال در تقریب، دانشگاهیان، گروه‌های حامی مقاومت و سادات منتسب به رسول‌الله(ص) به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ایجاد شده است و پژوهشگاه نسب نبوی نیز در قم عملکرد مطلوبی دارد.

آیت‌الله اراکی با بیان اینکه فعالیت‌های انجام شده در راستای تقریب مذاهب اسلامی اثرگذار بوده است، عنوان کرد: جریان‌های تکفیری درحال به انزوا رفتن و ضعیف شدن هستند اما گفتمان تقریب با وجود هزینه‌های دستگاه‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گسترش جنگ‌های مذهابی و تفرقه‌گرایی در حال توسعه است.

وی به برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت در تهران اشاره کرد و گفت: شب شعر نبوی، جشنواره فیلم وحدت و جشن‌های میلاد رسول اکرم در سراسر کشور از جمله فعالیت‌های انجام شده در هفته وحدت است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از حضور ۲۲۰ نفر از شخصیت‌های بین‌المللی در کنفرانس وحدت یاد کرد و ادامه داد: در این کنفرانس با استفاده از ۲۰۰ عضو جدید مجمع عمومی تقریب مذاهب اسلامی را بازسازی کردیم تا اعضای این مجمع با حضور در سراسر جهان اهداف مورد نظر تقریب مذاهب اسلامی را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به دنبال ارتباط با شیخ‌الازهر است، عنوان کرد: تقویت این ارتباط گسترش وحدت امت اسلامی را به دنبال دارد.

آیت‌الله اراکی با تاکید بر اینکه مناظره‌های علمی در راستای مقابله با شبهه‌افکنی‌ها به صورت ویژه دنبال می‌شود، تصریح کرد: اتحادیه علمای مقاومت جهان اسلام تشکیل شده است و مقابله با عربستان سعودی، جریان‌های تکفیری و وهابی را به شیوه مطلوبی دنبال می‌کند.