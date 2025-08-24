  1. استانها
  2. مرکزی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

عزاداری مردم کمیجان در سالروز شهادت امام رضا (ع)

عزاداری مردم کمیجان در سالروز شهادت امام رضا (ع)

کمیجان- در این ویدئو عزاداری مردم کمیجان در سالروز شهادت امام رضا (ع) را ملاحظه می کنید.

دریافت 21 MB
کد خبر 6569190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها