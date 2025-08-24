https://mehrnews.com/x38R37 ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳ کد خبر 6569190 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳ عزاداری مردم کمیجان در سالروز شهادت امام رضا (ع) کمیجان- در این ویدئو عزاداری مردم کمیجان در سالروز شهادت امام رضا (ع) را ملاحظه می کنید. دریافت 21 MB کد خبر 6569190 کپی شد مطالب مرتبط شهر اراک در سوگ شهادت جانسوز هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت نجوای دلهای بیقرار در جادههای منتهی به بهشت سرزمین آفتاب در سالروز شهادت هشتمین اختر امامت و ولایت سوگوار است برچسبها کمیجان دسته عزاداری شهادت حضرت امام رضا(ع)
نظر شما