حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام گذاری ۳۱ مرداد به نام روز جهانی مسجد اظهار کرد: علت این نامگذاری در تقویم نظام اسلامی آتش زدن مسجد الاقصی توسط رژیم غاصب صهیونیستی از روی عمد است که این امر سبب نامگذاری روز جهانی مسجد با تصویب سازمان کنفرانس اسلامی شد.

امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت مسجد از منظر اسلام، قرآن و روایات اسلامی گفت: در ایران اسلامی بیش از ۸۰ هزار مسجد در سراسر کشور وجود دارد که علاوه بر آنکه نام و یاد بلندمرتبه خداوند را در دوران تضعیف هویت‌های معنوی و گسست‌های فرهنگی زنده نگه می‌دارند ظرفیتی مردم نهاد برای پیشبرد بسیاری از مشارکت‌های نیکوکاری، خیرخواهانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند.

وی گفت: نگاهی به تاریخ صدر اسلام، احادیث و روایات معتبر و آیات قرآن نشان می‌دهد که شارع مقدس اسلام نیز به همین منظور اهدافی را برای مساجد در نظر داشته است اما امروز با وجود استقرار حکومت دینی در ایران بسیاری از کارکردهای مساجد به دلیل ضعف سیاست گذاری ها مغفول و یا معلق مانده است.

وی ادامه داد: اگر چه برنامه ریزی هایی برای تقویت فعالیت‌های اجتماعی مساجد انجام شده است اما اهمیت و ضرورت آن همچنان برای بسیاری از متولیان مساجد و مسئولان اجرایی تبیین نشده است.

مساجد، ابر تشکیلات امت توحیدی و سرمایه عظیم اجتماعی

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه نقش آفرینی مساجد در خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی راز عظمت مساجد است، افزود: در فرهنگ قرآنی مساجد به مثابه ابر تشکیلاتی با هدف ایجاد امت توحیدی هستند.

وی ادامه داد: همه مساجد شعبه‌ای از مسجد الحرام و مسجد الاقصی و دارای قداست و احترام هستند و به تعبیر امیرالمومنین علی (ع) که فرمودند «مسجد محل نشست و برخاست پیامبران، خانه اهل تقوا و بازاری از بازارهای آخرت است»، مساجد به عنوان تمدن حقیقی بشری و بستر تحقق حکومت جهانی دین هستند.

امام جمعه گناوه یادآور شد: مسجد نخستین بنای ساختمانی است که قرآن فرمود: «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» و مأموریت مسجد سازی و خدمت به آن از شئون اصلی انبیای الهی است.

وی بیان کرد: معراج پیامبر (ص) از مسجد به مسجد و از آنجا به آسمان‌ها صورت گرفت و آن حضرت در ابتدای هجرت به مدینه مسجد را بنا نهادند و این مکان مقدس محل حکومت ایشان شد.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: همچنین محل تولد، حکومت و شهادت امیرالمومنین (ع) که صاحب نرم افزار مدیریت جهان اسلام هستند در مسجد بود و ظهور امام زمان (عج) نیز از مسجد الحرام و فتح مسجد الاقصی شروع حکومت جهانی ایشان است و در روایات نیز آمده است که مرکز حکومت و محل زندگی آن حضرت در مسجد خواهد بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: در نیم قرن اخیر و از زمان آتش زدن مسجدالاقصی تا امروز، بیش از ۴ هزار مسجد در سراسر جهان تخریب شده است و اگر دشمنان از مساجد دفع نشوند آسیب‌های متعدد روز به روز فراگیرتر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مساجد مرکز اجتماع و تشکل مصلحان جامعه هستند، گفت: مسجد پایگاهی جامعه گزین است نه جامعه گریز، و می‌تواند مؤمنین از این قرارگاه به سراغ مردم بروند و خدمت رسانی کنند و منتظر مراجعه مردم نباشند.

وی بیان کرد: ترویج یاد خدا شاخص اصلی مراکز دینی و فعالیت‌های فرهنگی است زیرا اصلی ترین نیاز انسان ذکر الله است به همین دلیل شیطان و جنود شیطان با آن دشمنی می‌کنند.

اصلی ترین کارکرد مساجد اقامه نماز است

امام جمعه گناوه تصریح کرد: اصلی ترین کارکرد مساجد اقامه نماز است و این به دلیل خاصیت انسان سازی و تربیتی نماز است که قرآن فرمود: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ».

آمیختگی دنیا و آخرت در فرهنگ اسلامی

امام جمعه گناوه بیان کرد: مسجد مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوند اضلاع مثلث «انسان»، «اجتماع» و «وحی» و معجزه دوم پیامبر گرامی اسلام (ص) پس از قرآن کریم به شمار می‌آید.

وی بیان کرد: با نگاهی به مسجد می‌بینیم که این نهاد مقدس متنوع‌ترین نقش و کارکرد را در بین نهادهای اجتماعی دارد و در فرهنگ دینی برای مسجد تراز اسلامی حداقل ۱۰ کلان کارکرد قابل ترسیم است.

وی با اشاره به برخی کارکردهای کلان مسجد بیان کرد: کارکردهای عبادی، تربیتی، فرهنگی، علمی و آموزشی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و قضائی را می‌توان نام برد و به دلیل همین کلان کارکردها است که رهبر فرزانه انقلاب راهکار رساندن مساجد به کیفیت شایسته خود را ارائه می‌دهد.