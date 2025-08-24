عملیات اجرایی ساماندهی و نوسازی پل گمرک بندر کنگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ایدانی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همین راستا مسیر این پل در حدفاصل خیابان استقلال تا خیابان ۱۷ شهریور از امروز تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام گردید.
شهردار کنگان افزود: پل گمرک یکی از مسیرهای اصلی و پرتردد شهری به شمار میرود که نقش مهمی در روانسازی ترافیک و اتصال بخشهای مختلف شهر دارد.
وی گفت: با توجه به فرسودگی و افزایش بار ترافیکی در سالهای اخیر، لزوم بازسازی و نوسازی این پل به یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل شده بود.
شهردار کنگان بیان کرد: به همین دلیل، شهرداری و دستگاههای مسئول با هدف ارتقای ایمنی، بهبود زیرساختهای شهری و افزایش طول عمر این پل، عملیات اجرایی ساماندهی را در دستور کار قرار دادند.
وی یادآور شد: در طول مدت اجرای این پروژه، همه تدابیر لازم برای مدیریت ترافیک اندیشیده شده و مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان در نظر گرفته شده است.
شهردار کنگان بیان کرد: همچنین از رانندگان وسایل نقلیه درخواست شده تا با همکاری و صبوری، از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و از توقف بیمورد در اطراف محدوده پروژه خودداری کنند.
وی اضافه کرد: این عملیات بخشی از برنامه جامع نوسازی و توسعه زیرساختهای شهری بندر کنگان است که طی آن چند پروژه عمرانی دیگر نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
شهردار کنگان بیان کرد: امیدوارم با اجرای این طرح، علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی، شرایط ایمنتر و روانتری برای تردد شهروندان فراهم شود.
نظر شما