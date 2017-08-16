اکبر پاریابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن چندین پروژه بزرگ و حیاتی به طور همزمان در سطح بندر کنگان، شهرداری را به کارگاه بزرگ سازندگی تشبیه کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با همگرایی به‌وجود آمده در مجموعه شهرداری و شورای اسلامی، پروژه‌های بزرگی برای شهر کنگان تا افق ۱۴۰۴ دیده شده که می‌تواند وضعیت این شهر را دگرگون سازد.

وی افزود: یکی از این پروژه ها اجرای پارک زیبای کوهستان (چشمه بی‌بی‌حبش) است که می‌تواند نقش مثبتی در توسعه فضای سبز و گردشگری شهر کنگان ایفا کند.

شهردار کنگان گفت: پروژه پارک کوهستان در مساحتی بالغ بر ۲۰ هکتار ایجاد خواهد شد و در بخشی از این پروژه بسیار بزرگ قصد داریم، فضای سبز همراه با فضاهای تفریحی، نمازخانه، رستوران، کافی شاپ، فضای بازی، آمفی تئاتر و دیگر فضاهای جانبی را احداث کنیم.

پاریابی افزود: عملیات اجرایی این پروژه بزرگ از خردادماه امسال شروع شده است و انتظار داریم فاز نخست آن تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری برسد.

ساخت بزرگترین دهکده گردشگری ساحلی جنوب کشور

وی گفت: مجموعه دهکده بزرگ گردشگری نیز از دیگر پروژه‌های بزرگ ما است که با مساحتی بالغ بر هزار هکتار که اراضی ساحلی را در بر می‌گیرد و به‌عنوان بزرگترین دهکده گردشگری ساحلی در جنوب کشور مطرح است.

پاریابی گفت: پروژه بزرگ دهکده گردشگری نتیجه تلاش ۱۴ ساله‌ام در شورای شهر کنگان است که این دهکده زیبا از سواحل کنگان شروع و در سواحل شهر دیر به پایان می‌رسد.

ایجاد دیوارهای حفاظتی رودخانه‌های فصلی

وی گفت: فاز نخست این پروژه عظیم تا پایان سال ۹۶ با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید و کنگان را به قطب بزرگ توریسم در جنوب کشور مبدل خواهد ساخت.

وی افزود: ایجاد دیوارهای حفاظتی رودخانه‌های فصلی از برنامه‌های شهرداری و شورای اسلامی بندر کنگان بوده است تا بتوانیم محیط امنی را برای محیط پیرامون آن به‌وجود آوریم.

شهردار کنگان گفت: اجرای روکش آسفالت بلوار امام خمینی (ره) خط کشی خیابان‌های شهر، مسیر تردد عابرین پیاده، تعویض سرعت‌گیرهای درون شهر از پلاستیکی به آسفالتی و رنگ آمیزی آنها از همین امروز در دستور کار قرار گرفته و یا در حال انجام است.

روان‌سازی ترافیک درون شهری

وی گفت: یکی از مهمترین پروژه‌های شهرداری بندر کنگان که به روان‌سازی ترافیک درون شهری کمک شایانی خواهد کرد، پروژه بلوار امام حسین (ع) است.

پاریابی افزود: این پروژه به عنوان دومین بلوار ترافیکی شهر به موازات بلوار امام خمینی(ره) حد فاصل بیمارستان کنگان تا مجموعه ورزشی جدید کنگان را تحت پوشش قرار خواهد داد و بخشی از آن که آماده بهره برداری است در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

شهردار کنگان ادامه داد: این مسیر نقش به سزایی در تردد و سهولت دسترسی به بیمارستان کنگان از هر نقطه درون و برون شهری خواهد داشت و همچنین بار ترافیکی شهر را به مقدار زیادی کاهش خواهد داد.

ایجاد زیرگذر بیمارستان کنگان

پاریابی افزود: همچنین با ایجاد زیرگذر بیمارستان در ضلع شمالی و زیرگذر چشمه کنگان در ضلع جنوبی شهر در کمربندی، دسترسی به شهر در کوتاه ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی گفت: اجرای محوطه‌سازی شهدای گمنام شهر کنگان نیز از پروژه‌های در حال انجام شهرداری کنگان است و انتظار داریم فضایی مناسب و در شان شهدای عزیزمان شکل بگیرد.

شهردار کنگان گفت: اجرای بلوار خلیج فارس با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، تکمیل خیابان استخر با ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار و احداث بلوار مدرس شرقی با ۹۵۰ میلیون تومان اعتبار که به زودی به بهره برداری خواهند رسید.

اجرای طرح جامع دفع آب‌های سطحی

پاریابی ابراز داشت: مطالعه جامع دفع آب‌های سطحی انجام شده و به دنبال ساماندهی سیلاب‌های جاری در کوچه و خیابان‌ها هستیم.

وی با اشاره به طرح جامع ترافیک شهر کنگان گفت: پروژه‌های متعددی برای کنترل و روان‌سازی ترافیک شهری در نظر داریم و به مرور زمان، آنها را اجرایی خواهیم ساخت.

وی گفت: همچنین مطالعه جامع زیباسازی شهر کنگان نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد و با همراهی و نظرات شهروندان به دنبال ایجاد فضایی زیبا در شان شهروندان کنگانی هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت از سرمایه گذاران شهرستان کنگان گفت: برنامه ما استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارج شهرستان است و از هر ظرفیتی در این باره استفاده خواهیم کرد.

طراحی اسکله تفریحی کنگان

شهردار کنگان گفت: مطالعه و طراحی اسکله تفریحی کنگان نیز با ورود یکی از سرمایه گذاران داخلی(علی صفایی ) انجام شده و با اخذ مجوزهای لازم در هفته دولت وارد فاز اجرایی خواهد شد.

پاریابی با بیان اینکه نقش اسکله در توسعه بنادر بسیار کلیدی است، گفت: مطالعه اسکله و بندر بزرگ تجاری کنگان را در دستور کار قرار داده‌ایم و برای توسعه بندر باید با استفاده از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، آن را اجرایی کنیم.

وی افزود: پس از یک دهه پیگیری مستمر مسئولین و دلسوزان شهرستان کنگان برای استقرار اسکله جدید کنگان و با اخذ موافقت استاندار بوشهر به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم تا این موضوع را به نتیجه مثبتی برسانیم.

توسعه آتش‌نشانی

وی گفت: امیدواریم ایستگاه دوم آتش‌نشانی و سازمان آتش‌نشانی کنگان در هفته دولت به نتیجه دلخواه برسد.

پاریابی با اشاره به جذب ۳۰ نفر آتش‌نشان پس از گذراندن آزمون های مختلف ابراز داشت: نیروهای جدید سازمان آتش نشانی شهرداری کنگان از شهریور ماه امسال به بدنه آتش نشانی تزریق خواهند شد.

وی افزود: در آینده‌ای نزدیک نیز به دنبال تبدیل سازمان آتش‌نشانی به سازمان امداد و نجات و آتش‌نشانی هستیم تا با آموزش‌هایی تخصصی مانند غواصی و غیره، ظرفیت امدادرسانی در دریا و خشکی را داشته باشیم.

افزایش نیروهای شهرداری

وی گفت: به‌زودی چارت سازمانی شهرداری کنگان پس از ۴ سال پیگیری به نقطه مثبت و قابل توجهی خواهد رسید و شهروندان یقین داشته باشند که با اجرای چارت جدید شهرداری و تزریق نیروهای جوان به بدنه شهرداری تحولی بزرگ در آن رخ خواهد داد.

وی افزود: در این تغییرات نیروهای شهرداری از ۶۰ نفر به ۱۳۸ نفر در بدنه اداری افزایش خواهند یافت و با افزوده شدن سازمان‌هایی نظیر سازمان آتش نشانی، سازمان زیبا منظر شهرداری، سازمان اتوبوس رانی و موسسه فرهنگی و ورزشی شهرداری نیز به بدنه آن، می‌تواند انتظار تغییرات جدی و قابل توجهی در همه ابعاد شهر را داشت.