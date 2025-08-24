  1. استانها
تقویت روحیه خدمتگزاری مسئولان در دیدار با خانواده شهدا

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: دیدار با خانواده معظم شهدا، ادای دین به مقام والای شهید و موجب تقویت روحیه خدمتگزاری برای مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی به اتفاق امام جمعه شهر اهرم و دیگر مسئولین به مناسبت هفته دولت با خانواده معظم شهید حیدری از شهدای هشت سال دفاع مقدس در روستای میراحمد دیدار و تکریم کردند.

فرماندار تنگستان عصر یکشنبه در این دیدار ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری و گرامیداشت هفته دولت و شهدای دولت و خدمت اظهار کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا، ادای دین به مقام والای شهید و موجب تقویت روحیه خدمتگزاری برای مسئولان است.

وی ادامه داد: خانواده معظم شهدا با اهدای عزیزان خود در راه دفاع از انقلاب و کشور کار بزرگ و عظیمی را انجام دادند و اینک حراست و پاسداری از آرمان‌های شهدا وظیفه سنگینی است که به عهده ما نهاده شده است.

