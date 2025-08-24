  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در دالاهو

استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در دالاهو

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خون‌گیری در شهرستان دالاهو خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تیم سیار خون‌گیری این اداره‌کل روز دوشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۴ در شهرستان دالاهو مستقر خواهد شد. محل استقرار این تیم در بستر درمان شهرستان دالاهو تعیین شده و فرآیند خون‌گیری از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت حیاتی اهدای خون افزود: هر واحد خون اهدایی می‌تواند نجات‌بخش جان یک انسان باشد و این عمل نیکوکارانه، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و نوع‌دوستی مردم استان است.

میرزاده تاکید کرد: حضور مردم شریف دالاهو در این برنامه، ضمن رفع نیازهای بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی، می‌تواند به تقویت ذخایر خونی استان نیز کمک شایانی کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خطاب به شهروندان اظهار داشت: اهدای خون یک اقدام ساده اما بسیار ارزشمند است که می‌تواند در لحظه‌های حساس، زندگی بیماران را نجات دهد. امیدواریم با مشارکت فعال مردم دالاهو، این برنامه همانند گذشته با استقبال پرشور همراه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از عموم مردم دعوت می‌شود با حضور در محل اعلام‌شده، در این اقدام خداپسندانه و نجات‌بخش مشارکت داشته باشند و با اهدای خون، زندگی را به دیگران ببخشند.

کد خبر 6569405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها