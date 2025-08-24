استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در دالاهو

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تیم سیار خونگیری این ادارهکل روز دوشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۴ در شهرستان دالاهو مستقر خواهد شد. محل استقرار این تیم در بستر درمان شهرستان دالاهو تعیین شده و فرآیند خونگیری از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت حیاتی اهدای خون افزود: هر واحد خون اهدایی میتواند نجاتبخش جان یک انسان باشد و این عمل نیکوکارانه، جلوهای از همبستگی اجتماعی و نوعدوستی مردم استان است.
میرزاده تاکید کرد: حضور مردم شریف دالاهو در این برنامه، ضمن رفع نیازهای بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی، میتواند به تقویت ذخایر خونی استان نیز کمک شایانی کند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خطاب به شهروندان اظهار داشت: اهدای خون یک اقدام ساده اما بسیار ارزشمند است که میتواند در لحظههای حساس، زندگی بیماران را نجات دهد. امیدواریم با مشارکت فعال مردم دالاهو، این برنامه همانند گذشته با استقبال پرشور همراه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از عموم مردم دعوت میشود با حضور در محل اعلامشده، در این اقدام خداپسندانه و نجاتبخش مشارکت داشته باشند و با اهدای خون، زندگی را به دیگران ببخشند.
