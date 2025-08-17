استقرار تیم سیار انتقال خون در ثلاث باباجانی

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم سیار خون‌گیری اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه روز دوشنبه ۲۷ مردادماه در شهرستان ثلاث باباجانی مستقر خواهد شد تا امکان مشارکت همشهریان عزیز در این حرکت ارزشمند فراهم شود.



وی با اشاره به جزئیات این برنامه افزود: زمان خون‌گیری از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود و از تمامی شهروندان شریف و نوع‌دوست ثلاث باباجانی دعوت می‌کنیم با حضور در محل اعلام‌شده، ما را در این اقدام یاری کنند. هر واحد خون می‌تواند نجات‌بخش جان انسانی باشد و همین موضوع اهمیت مشارکت مردم را دوچندان می‌کند.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه تأمین خون سالم یکی از نیازهای دائمی حوزه درمان است، تصریح کرد: بیماران زیادی در بیمارستان‌های استان، از بیماران تالاسمی و سرطانی گرفته تا افرادی که در عمل‌های جراحی قرار دارند، همواره نیازمند خون و فرآورده‌های خونی هستند و هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان انسانی را از مرگ نجات دهد.



میرزاده ادامه داد: اقداماتی از این دست، علاوه بر کمک به رفع نیاز بیماران، نشان‌دهنده روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم شریف ثلاث باباجانی است که همواره در عرصه‌های مختلف انسانی و خیرخواهانه پیشگام بوده‌اند.



وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم مردم نوع‌دوست این شهرستان همچون گذشته استقبال پرشوری از این برنامه داشته باشند و بار دیگر با اهدای خون خود، زندگی را به بیماران نیازمند ببخشند. اهدای خون اقدامی است که هم موجب حفظ سلامت جسمی فرد اهداکننده می‌شود و هم نعمتی است برای نجات جان دیگری.