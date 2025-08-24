اعتراف رسانه صهیونیستی به شکست اسرائیل در رهگیری موشک یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که پرتاب موشک هایپرسونیک فلسطین ۲ توسط یمنی‌ها به سمت اسرائیل غافلگیرکننده بود، زیرا آنها پیش از این هرگز از این نوع موشک استفاده نکرده بودند.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، ۳ تلاش برای رهگیری موشک هایپرسونیک یمنی‌ها با شکست مواجه شد.

یدیعوت آحارونوت در ادامه نوشت: اصلاً معلوم نیست که آیا حمله اسرائیل به یمن برای جلوگیری از پرتاب موشک توسط یمنی‌ها کافی است یا نه.

همچنین روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» نوشت: تحقیقات نیروی هوایی اسرائیل نشان می‌دهد که یمنی‌ها روز جمعه برای اولین بار یک موشک بالستیک با سر جنگی ترکش‌زا پرتاب کردند و پدافند هوایی اسرائیل نتوانست آن را رهگیری کند.

نیروهای مسلح یمن جمعه شب اعلام کردند که یگان موشکی ارتش، عملیاتی ویژه علیه فرودگاه اللد در شهر یافای اشغالی انجام داده است.

بر اساس بیانیه این نیروها، در این عملیات از یک فروند موشک بالستیک هایپرسونیک از نوع «فلسطین ۲» استفاده شده که موفق شده سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی را دور بزند و با موفقیت به هدف اصابت کند.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که این حمله موشکی باعث ایجاد اختلال گسترده در صفوف دشمن و فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها و توقف فعالیت فرودگاه شده است.

در این بیانیه آمده است: این عملیات در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مجاهدان آن و در پاسخ به جنایات نسل‌کشی و محاصره غذایی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه صورت گرفت.

همچنین یگان پهپادی ارتش یمن دو عملیات دیگر با استفاده از دو فروند پهپاد علیه مواضع رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی یافا و عسقلان انجام داد که به گفته این نیروها، اهداف نظامی و حیاتی دشمن را با موفقیت مورد اصابت قرار داد.