جهاد اسلامی: تجاوز علیه یمن جنایت جنگی جدید آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی «معا»، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد: تجاوز خائنانه رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات غیرنظامی و هدف قرار دادن رهبران یمن که با تشویق و حمایت کامل آمریکا صورت گرفته، جنایت جنگی جدید از سوی آمریکا و دشمن صهیونیستی است.

در این بیانیه آمده است: مردم شجاع و پایدار یمن و نیروهای مسلح آنها همچون خاری در گلوی رژیم متوهم صهیونیستی در منطقه باقی خواهند ماند و آنها علیرغم حملات اسرائیل و تهدیدات، بهای مواضع ثابت خود در حمایت از مردم فلسطین و تلاششان برای توقف تجاوز علیه نوار غزه و لغو محاصره مردم آن را می‌پردازند.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این بیانیه افزود: در حالی که ما از فداکاری‌های مردم یمن و نیروهای مسلح آنها بسیار قدردانی می‌کنیم، از خداوند می‌خواهیم که شهدای صالح آنها را رحمت کند و به مجروحان شفای عاجل عطا فرماید. به پایداری، شجاعت و پشتکار مردم یمن در مقابله با این تجاوز تا زمان پیروزی بر وحشی گری‌های رژیم صهیونیستی، همانطور که قبلاً بر وحشی گری آمریکا پیروز شدند درود می‌فرستیم.

نیروهای مسلح یمن جمعه شب اعلام کردند که یگان موشکی ارتش، عملیاتی ویژه علیه فرودگاه اللد در شهر یافای اشغالی انجام داده است.

بر اساس بیانیه این نیروها، در این عملیات از یک فروند موشک بالستیک هایپرسونیک از نوع «فلسطین ۲» استفاده شده که موفق شده سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی را دور بزند و با موفقیت به هدف اصابت کند.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که این حمله موشکی باعث ایجاد اختلال گسترده در صفوف دشمن و فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها و توقف فعالیت فرودگاه شده است.

در این بیانیه آمده است: این عملیات در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مجاهدان آن و در پاسخ به جنایات نسل‌کشی و محاصره غذایی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه صورت گرفت.

همچنین یگان پهپادی ارتش یمن دو عملیات دیگر با استفاده از دو فروند پهپاد علیه مواضع رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی یافا و عسقلان انجام داد که به گفته این نیروها، اهداف نظامی و حیاتی دشمن را با موفقیت مورد اصابت قرار داد.