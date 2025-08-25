مهدی مهدی قلی مجری برنامه «راهبرد» که از شبکه یک پخش می شود با اشاره به اجرای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط خاص کشور پس از تهاجم دشمن و تحولات سریع در سیاست داخلی و خارجی و همچنین نیاز فزاینده به تحلیلهای دقیقتر و مبتنی بر منافع ملی، دعوت به حضور در این برنامه را مسئولیتی فراتر از اجرا تلقی کردم.
وی در توضیح مهمترین دلیل اجرای برنامه عنوان کرد: زمانی که با گروه برنامهساز، درباره اهداف، ساختار پیشنهادی، سطح مهمانان، نوع روایت برنامه و حتی ملاحظات سیاستی و رسانهای بحث شد، با تکیهبر تجربهای بیش از ۲ دهه حضور در فضای رسانهای کشور، برنامه «راهبرد» را بستری مناسب دیدم تا بتوان از دریچهای متفاوت اما متعهد، به تحولات روز ایران و جهان نگاه کرد.
این مجری با اشاره به علاقهمندیاش به برنامههای سیاسی یادآور شد: اجرای برنامههای سیاسی چالشی جذاب و البته مسئولیتی سنگین است؛ برنامههای سیاسی از چند منظر برای من اهمیت دارند، نخست ارتباط مستقیم آنها با زیست جمعی ماست؛ هر تصمیم سیاسی میتواند زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. دوم، ضرورت دقت، انصاف و تحلیل در فضایی که اغلب آمیخته با هیجان یا گرایشهای جناحی است، مجری را وادار میکند همزمان متعهد، منصف و تحلیلگر باشد.
مجری «راهبرد» به تفاوت این برنامه با «نگاه یک» اشاره و بیان کرد: «نگاه یک» در زمان خودش با اتکا به اعتماد عمومی و سیاستگذاران، مرجعیت رسانهای یافته بود و همین امر بار مسئولیت سنگینی بر دوش مجری میگذاشت. «راهبرد»، اگرچه تازهنفستر است، اما افزون بر مواردی که بر «نگاه یک» مترتب بود، حساسیتی دارد و آن هم شرایط خاص کشور است که تولید برنامه و انتخاب مهمانان در این زمان انجام میشود. این برنامه بهنوعی زاده شرایط بحرانی، تهاجم رسانهای و ضرورت توجه به انسجام ملی است. در «راهبرد» تلاش میکنیم صدای تحلیلگرایانهتری ارائه دهیم.
مهدیقلی با اشاره به اجرای برنامه در شرایط جنگ ۱۲ روزه و نقش رسانه در این برهه تصریح کرد: در شرایط بحرانی، مانند جنگ رسانهای اخیر که بهنوعی امتداد میدانی جنگ نظامی و دفاعی کشور بود، نقش رسانه نه صرفاً اطلاعرسانی، بلکه اقناع، آرامسازی جامعه و شکلدهی به تحلیل افکار عمومی است. در این دوران، ما نهفقط به بیان رویدادها، بلکه به تبیین درست زمینهها و پشتپردهها نیاز داشتیم. در این شرایط، مجری باید همزمان با حفظ آرامش، حساسیت، دقت و آمادگی برای واکنش سریع به تحولات را داشته باشد.
وی اضافه کرد: «راهبرد» در این بازه تلاش کرد تا تصویری تحلیلی، آرام و متکی بر منابع معتبر ارائه دهد؛ نه هیجانزده باشد، نه منفعل. در روزهایی که توقف تهاجم دشمن به دلیل قدرت ملت بزرگ ایران را شاهد هستیم نیز برنامه باید همچنان هوشیار باشد، زیرا دشمن در میدان روایت عقب نمینشیند.
به گفته مهدیقلی اظهارنظر مجری نباید به جدل یا جانبداری تبدیل شود، بلکه باید مکمل باشد؛ هم برای مخاطب عام روشنکننده و هم برای مهمان محترمانه و انگیزاننده. بهویژه در برنامههایی که طرف گفتگو چهرهای با جایگاه رسمی یا تخصصی است، مجری باید با اشراف، اما بدون غلبه، وارد گفتگو شود.
وی در پایان درباره چگونگی رویارویی با مهمانان برنامه عنوان کرد: پایبندی ما نخست به احترام است؛ احترام به مهمان، مخاطب و موضوع. درعینحال، پایبند به حقیقتجویی، مستند بودن پرسشها و پرهیز از کلیشهسازی هستیم. مهمان باید احساس کند در فضای حرفهای اما نه خصمانه، قرار دارد. همچنین، تلاش میکنیم به انسجام بحث، رعایت چارچوبهای اخلاقی و رعایت زمانبندی وفادار باشیم. تعامل محترمانه و درعینحال پیگیر، همیشه نتیجهبخشتر بوده است.
