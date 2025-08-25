  1. استانها
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای گمنام شهرستان خواف

خواف - مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان خواف به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه به مناسبت هفته دولت و تجدید میثاق با شهدا، مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای خواف با حضور جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد.

مهدی آسیایی، فرماندار خواف اظهار کرد: این هفته یادآور فداکاری‌ها و خدمت‌گذاری شهدای دولت، اسوه‌های دولتمردان انقلابی، شهیدان رجایی و باهنر، شهدای خدمت است.

فرماندار خواف بیان کرد: خداوند متعال به همه ما توفیق شناخت دقیق راه و مسیر شهیدان، شناخت دقیق تکلیفی که بر دوش ما قرارداد و توفیق مضاعف برای عمل به این تکالیف را عنایت فرماید.

گفتنی است؛ مسئولان با حضور در جوار قبور مطهر شهدا با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل بار دیگر با آرمان‌های والای امام راحل، مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر تجدید پیمان کردند.

