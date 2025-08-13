به گزارش خبرنگار مهر، محسن مه‌آبادی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید جمهور آیت‌الله رئیسی، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای دولت و نظام اسلامی و ایجاد امید در جامعه دانست.

فرماندار تربت‌جام از افتتاح و بهره‌برداری ۷۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان هم‌زمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

وی به تقارن هفته دولت با هفته بسیج ادارات و کارمندان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی با حضور مردم در سطح شهرستان برگزار خواهد شد و مدیران باید به صورت جمعی در برنامه‌ها، به‌ویژه در روستاها، شرکت کنند.

مه آبادی با تأکید بر لزوم خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم، اظهار کرد: در طول هفته دولت، مدیران باید ضمن حضور فعال و به موقع در برنامه‌ها، پاسخگوی مردم باشند و از ایجاد وقفه در امور اداری جلوگیری کنند. در این هفته، هیچ‌گونه مرخصی برای کارکنان ادارات پذیرفته نیست و بی‌سلیقگی و کم‌کاری قابل قبول نخواهد بود.

فرماندار تربت جام با اشاره به آمادگی برای پذیرش انتقادها و پیشنهادها، افزود: با همفکری و تعامل مدیران، مشکلات و کمبودهای موجود را برطرف خواهیم کرد.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت فضای مجازی توسط مدیران و تولید محتوا برای انعکاس فعالیت‌های اداری تأکید کرد.

مه آبادی همچنین با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن، از تجلیل و تکریم ۸۰ آزاده این شهرستان خبر داد و گفت: آزادگان قهرمانانی بزرگ و پر افتخاری هستند که با تحمل شکنجه‌های رژیم بعثی، با سربلندی به مهین عزیزمان ایران اسلامی بازگشتند.