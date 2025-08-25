افتتاح ۴۲ پروژه همزمان با هفته دولت در کاشمر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به تشریح برنامهها و پروژههای این شهرستان جهت هفته دولت امسال پرداخت و اظهار کرد: هفته دولت امسال با شعار «۱۲ ماه خدمت، ۱۲ روز دفاع» آغاز خواهد شد.
فرماندار کاشمر افزود: با تلاش بیوقفه تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان در راستای خدمترسانی به مردم شریف، تعداد ۴۲ پروژه مربوط به ۱۱ دستگاه اجرایی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۵۰۷ میلیارد تومان در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۶ پروژه جدید در حوزه مدیریت شهری که اعتبار آن از محل اعتبارات شهرداری تأمین میشود نیز کلنگزنی خواهد شد.
وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی در هفته دولت با حضور مسئولین و مردم، پروژههای خود را افتتاح خواهند کرد.
قربانی بیشترین اعتبار پروژهها را مربوط به امور برق شهرستان عنوان کرد و افزود: ۱۰ پروژه در این حوزه با اعتبار ۲۴۷ میلیارد و ۵۳ میلیون تومان در راستای توسعه، اصلاح و ایجاد شبکههای برقرسانی در شهرستان و همچنین نیروگاههای تجدیدپذیر به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار کاشمر همچنین به اهمیت توسعه زیرساختهای شهری اشاره کرد و افزود: در راستای ایجاد امور زیربنایی توسط مدیریت شهری، پروژههایی در حوزه شهرداری کاشمر و شهرداری فرگ قلعه با اعتباری بالغ بر ۲۲۲ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
وی در ادامه به خدماترسانی به روستاییان عزیز در راستای توسعه پایدار روستایی پرداخت و گفت: بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در حوزه اصلاح و توسعه معابر، بتن ریزی و آسفالت معابر در روستاها با تلاش بخشداران و دهیاران به بهرهبرداری میرسد که نشاندهنده توجه ویژه به مناطق روستایی است.
قربانی گفت: در هفته دولت ۲پ روژه در حوزه آموزش و پرورش شامل مدرسه روستایی و سالن اجتماعات و همچنین ساختمان ستاد مرکزی بهداشت شهرستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار کاشمر افزود: در راستای توسعه راههای شهرستان بخشی از اجرای آسفالت راه روستای گندم بر از توابع بخش مرکزی با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در راستای اجرای شبکه نوین آبیاری در بخش کشاورزی و احداث گلخانه ۳ پروژه با اعتبار ۳ میلیارد و ۴۶۹ میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.
قربانی به سایر برنامههای هفته دولت در این شهرستان اشاره کرد و افزود: حضور مسئولین در سطح مساجد، برپایی میز خدمت، راهاندازی کتابخانه سیار در سطح روستاها، ارائه خدمات ویژه پزشکی، محفل انس با قرآن، غبارروبی گلزار شهدا و اجرای برنامههای فرهنگی ورزشی از دیگر برنامههای هفته دولت در کاشمر خواهد بود.
فرماندار کاشمر در ادامه با اشاره به برنامههای دولت در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۶۱ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۱۲۹ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده همچنین در راستای حمایت از ازدواج جوانان ۱۷۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۵۹۷ میلیارد ریال به زوجین پرداخت شده است.
نظر شما