دولتمردان از سیره شهیدان باهنر و رجایی الهام بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در جریان دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت الگوگیری از سیره این دو شهید والامقام تأکید شد.

آیت‌الله ناصری در این دیدار با اشاره به جایگاه برجسته شهیدان رجایی و باهنر در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: این دو شهید گرانقدر از یاران صدیق امام خمینی (ره) بودند که در راه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی با تمام وجود تلاش کردند و لحظه‌ای از خدمت و ایثار دریغ نورزیدند.

وی افزود: شهیدان رجایی و باهنر همه توان خود را برای انقلاب گذاشتند و شهادت آنان نیز نقشی مهم در تداوم مسیر انقلاب ایفا کرد.

امام جمعه یزد با بیان اینکه اخلاص و نیت خدایی از ویژگی‌های ممتاز این دو شهید بود، تصریح کرد: آنان هیچ‌گاه به دنبال شهرت و جایگاه نبودند و تنها رضایت پروردگار را مدنظر قرار می‌دادند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد همچنین با اشاره به ایمان راسخ این شهیدان گفت: این سخن شهید رجایی که «به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم» نشان از عمق باور و اعتقاد دینی ایشان دارد.

وی ادامه داد: شهیدان رجایی و باهنر در امور مدیریتی نیز با دقت، جدیت و صداقت مثال‌زدنی فعالیت می‌کردند و تمام تلاششان خدمت به مردم بود.

آیت‌الله ناصری در پایان تأکید کرد: امروز باید از سیره و روش شهیدان باهنر و رجایی الهام گرفت، با جدیت و اخلاص به مردم خدمت کرد و مسئولیت‌ها را به بهترین شکل ممکن انجام داد.