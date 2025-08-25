برگزاری مراسم چهل و چهارمین سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور اطلاعیهای از برگزاری مراسم محوری بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، یکشنبه نهم شهریور در مصلی امام خمینی (ره) شهر رشت خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
مراسم چهل و چهارمین سالگرد شهادت مظلومانه رئیسجمهور شهید محمدعلی رجایی و نخستوزیر شهید حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد باهنر با حضور گسترده و پرشور گیلانیان غیور، بصیر و ولایتمدار در سراسر استان برگزار میشود.
مراسم محوری بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، ساعت ۱۰ صبح یکشنبه نهم شهریور با سخنرانی آیتالله سیداحمد خاتمی (عضو فقهای شورای نگهبان) و ستایشگری حاج علی ملائکه در مصلی امام خمینی (ره) شهر رشت برگزار میگردد.
همچنین سخنران پیش از خطبه نماز عبادی سیاسی جمعه هفتم شهریور، هادی حقشناس (استاندار گیلان) خواهد بود.
روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و تبریک هفته دولت به همه خدمتگزاران راستین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و وفاداران به آرمان بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و ولی امر مسلمین امام خامنهای (مد ظله العالی)، از آحاد مردم انقلابی، شهیدپرور و قدرشناس دیار سردار جنگل دعوت مینماید تا با حضور گسترده، پرشور و دشمنشکن در برنامههای هفته دولت و مراسم چهل و چهارمین سالگرد شهادت مظلومانه شهدای هشتم شهریور با نمایش وحدت و همبستگی خود، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات انقلاب اسلامی در استان گیلان بیفزایند.
