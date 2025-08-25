ابراز ارادت بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی مازندران در آستان حرم رضوی

حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور پرشور هیئت‌های مذهبی این استان در آستان مقدس امام رضا علیه‌السلام خبر داد و گفت: امسال همچون سال‌های گذشته، هیئت‌های مذهبی استان مازندران با شور و شعور خاصی در این حرکت عظیم شرکت کردند و ابراز ارادت خود را نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام نشان دادند.

وی افزود: برای فراهم آوردن زمینه‌های لازم، همکاری‌ها و ارتباطات گسترده‌ای با دستگاه‌های مختلف از جمله نهادهای حمل و نقل، رسانه‌ای و نظارتی انجام شد. همچنین برای برپایی ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌های مازندرانی در مشهد مقدس، مجوزهای لازم اخذ شد.

وی ادامه داد: در این مسیر، بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی از استان مازندران در مراسم‌های مختلف و اجتماعات عزاداری در مشهد مقدس شرکت کردند. یکی از این اجتماعات، اجتماع مشترک هیئت‌های مازندرانی در صحن جمهوری بود که با حضور پرشور عزاداران برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به حضور دسته‌های عزاداری از شهرهای مختلف استان از جمله بهشهر، ساری، میانرود، قائم‌شهر، بابل، نکا، بابلسر، آمل، نور، محمودآباد و نوشهر اظهار داشت: همه این عزیزان با همت و ارادت به امام رضا علیه‌السلام در این حرکت عظیم حضور یافتند. این آئین، سنت دیرینه مازندرانی‌هاست که در پایان ماه‌های عزاداری خود، به آستان مقدس امام رضا علیه‌السلام ابراز ارادت می‌کنند.

حجت الاسلام شریف تبار اضافه کرد: یکی از اقداماتی که امسال به ویژه اهمیت داشت، یادآوری شهیدان مازندرانی بود که در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند. به نیابت از این شهیدان، یاد و نام ۴۹ شهید اقتدار اسلامی از مازندران در این مراسم گرامی داشته شد و زائران آستان امام رضا علیه‌السلام با یاد این شهیدان زیارت کردند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در سال‌های آینده، هیئت‌های مذهبی مازندران با شور و حرارت بیشتری در این مراسم‌ها حضور یابند و در این مسیر با خدمت به اهل بیت علیهم‌السلام و زیارت امام رضا علیه‌السلام توفیق بیشتری به دست آورند.

حجت الاسلام شریف تبار در خاتمه تأکید کرد: زائران در دعاهای خود، مردم گرفتار و بیماران را فراموش نکنند و برای رفع مشکلات آنان از امام رضا علیه‌السلام شفاعت طلب کنند.