دانشگاه بیرجند سومین دانشگاه برتر کشور در ارزیابی خدمات الکترونیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدرضا خضری، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه‌ای به احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند، کسب رتبه سوم این دانشگاه را در کیفیت خدمات الکترونیکی میان ۱۱۱ دانشگاه وزارت علوم اعلام کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: در راستای تحقق وظایف قانونی و اجرای دقیق مصوبات و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی مراجع بالادستی، به‌ویژه مفاد ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه دولت هوشمند و مأموریت‌های وزارت مربوط در تحقق آموزش عالی هوشمند، فرایند نظام‌مند نخستین دوره پایش کیفیت خدمات الکترونیکی سامانه‌ها و درگاه‌های دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و سازمان‌های تابعه وزارت طراحی و اجرا شد.

در ادامه گفته است: این ارزیابی به‌عنوان گامی راهبردی جهت ارتقای سطح بلوغ رقومی (دیجیتال) نهادهای علمی کشور در چهار شاخص کلان و ۶۲ مؤلفه طراحی شده و ابلاغ رسمی آغاز آن به مؤسسات آموزش عالی انجام شده است و بر اساس نتایج ارزیابی اداره کل فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، دانشگاه بیرجند موفق به کسب جایگاه سوم در بین ۱۱۱ دانشگاه کشور و جایگاه پنجم در میان ۱۷۱ مؤسسه آموزش عالی مشمول ارزیابی شد.

در این نامه از جمله نتایج این پایش برای دانشگاه بیرجند به مواردی چون کسب امتیاز ۸۹ در شاخص کلان ارائه محتوای درگاه (پرتال)، کسب امتیاز ۶۳ در شاخص کلان فناوری، کسب امتیاز ۵۶ در شاخص کلان ارائه خدمات الکترونیکی، کسب امتیاز ۸۳ در شاخص کلان زیرساخت و سرمایه نیروی انسانی می‌توان اشاره کرد و در این ارزیابی همچنین همکاری مطلوب و مستمر نماینده دانشگاه بیرجند در این خصوص مورد تقدیر قرار گرفته است.

همچنین آمده است که امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مجدانه تمامی ارکان دانشگاه بیرجند، روند پیشرفت در ارائه خدمات الکترونیکی تداوم یافته و الگویی برای دیگر دانشگاه‌های کشور فراهم شود.