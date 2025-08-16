  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

مجوز فعالیت موزه دانشگاه بیرجند صادر شد

مجوز فعالیت موزه دانشگاه بیرجند صادر شد

بیرجند- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از صدور پروانه رسمی فعالیت موزه دانشگاه بیرجند توسط اداره‌کل موزه‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، سید احمد برآبادی گفت: موزه دانشگاه بیرجند شامل مجموعه‌ای ارزشمند از آثار و اسناد تاریخی و علمی است که در حفظ هویت فرهنگی و تاریخی منطقه نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

وی افزود: این موزه در معرفی مفاخر و چهره‌های برجسته استان نیز نقش برجسته‌ای خواهد داشت.

برابادی ضمن ابراز امیدواری نسبت به افتتاح هرچه سریع‌تر این موزه، بیان کرد: با راه‌اندازی این مجموعه، زمینه بازدید گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.

کد خبر 6561612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها