مجوز فعالیت موزه دانشگاه بیرجند صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، سید احمد برآبادی گفت: موزه دانشگاه بیرجند شامل مجموعه‌ای ارزشمند از آثار و اسناد تاریخی و علمی است که در حفظ هویت فرهنگی و تاریخی منطقه نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

وی افزود: این موزه در معرفی مفاخر و چهره‌های برجسته استان نیز نقش برجسته‌ای خواهد داشت.

برابادی ضمن ابراز امیدواری نسبت به افتتاح هرچه سریع‌تر این موزه، بیان کرد: با راه‌اندازی این مجموعه، زمینه بازدید گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.