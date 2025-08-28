گام بلند دانشگاه بیرجند در توسعه فضاهای آموزشی با ۱۸۹ میلیارد اعتبار

به گزارش خبر نگار مهر، طی مراسمی صبح پنجشنبه در ادامه افتتاح پروژههای هفته دولت شهرستان بیرجند، جمعی از مسئولان محوطهسازی و پارکینگ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند با زیربنای ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع به بهرهبرداری رسید.
رئیس دانشگاه بیرجند در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: پروژه ملی ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند سال ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به اتمام رسید.
احمد خامسان بیان کرد: عملیات اجرایی محوطهسازی و پارکینگ دانشکده ادبیات و علوم انسانی بیرجند سال ۱۴۰۲ با زیربنای ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع آغاز و امسال با هزینه کرد ۱۸۹ میلیارد ریال به پایان رسید.
وی با بیان اینکه ساخت دانشکدههای هنر و علوم تربیتی و روانشناسی از جمله پروژههای ملی بوده که احداث دانشکده هنر در اولویت قرار دارد، افزود: ساختمان دانشکده هنر دارای چهار بلوک است که تلاش میکنیم تا پایان سال آینده دو بلوک A و B به اتمام برسند.
خامسان ادامه داد: کل این پروژه هزار و ۶۰۰ متر است که ۵۰ درصد پیشرفت دارد و با پیگیری انجام شده اعتبار این پروژه از پنج میلیارد تومان به ۱۴ میلیارد تومان افزایش یافت.
