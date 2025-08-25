افزایش چهار برابری پیشرفت مصوبات استانی با سامانه «نپما» در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم معتمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی سامانه «نپما» اظهار کرد: «سامانه نپما» (نظام پیگیری مصوبات استان) از دهه فجر سال گذشته راه‌اندازی و تمام یک‌هزار و ۸۰۰ مصوبه سه تا چهار سال اخیر در سراسر استان در آن ثبت شد. این اقدام باعث شد میزان پیشرفت پروژه‌های استانی از ۱۳ درصد به ۴۶ درصد ارتقا یابد.

وی افزود: تاکنون ۸۰۰ مصوبه به طور کامل اجرا شده و حدود ۹۰۰ مصوبه باقی‌مانده، با زمان‌بندی جدید و مصوب در جلسات استانداری، در حال پیگیری است. این سامانه به صورت برخط و شفاف، اطلاعات همه پروژه‌ها را در اختیار مدیران و مردم قرار می‌دهد و دبیرخانه ویژه آن هر هفته روند کار را رصد می‌کند.

معتمدی تأکید کرد: حذف بروکراسی و حل مسائل درون‌استانی از مزایای کلیدی این طرح است؛ در گذشته برخی پروژه‌ها به دلیل وابستگی به مجوزها و هماهنگی‌های ملی متوقف می‌شدند، اما اکنون با همت مدیران محلی، منابع، مجوزها و هماهنگی‌ها در سطح استان تأمین می‌شود.

وی به شهرستان چادگان به‌عنوان نمونه اشاره کرد و گفت: از ۵۸ مصوبه سال ۱۴۰۲ این شهرستان، تنها سه تا چهار مورد اجرا شده بود، اما با برنامه‌ریزی جدید، ۲۳ پروژه تا پایان سال جاری و بخشی هم در هفته دولت افتتاح خواهد شد. بقیه طرح‌ها که غالباً عمرانی هستند، با اخذ مجوزهای لازم در حال پیشرفت‌اند.

معاون استاندار در پایان، با اشاره به اولویت پروژه‌های گردشگری و زیربنایی چادگان، افزود: تکمیل پروژه «سه‌راهی کمیتک» و ساخت «پل اورگان» به عنوان نخستین پل روی زاینده‌رود در استان، از مطالبات مهم مردم و مسافران است که در دستور کار جدی پیگیری قرار دارد.