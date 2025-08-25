به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته دولت، سعید اوحدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به همراه مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان، جانبازان و خانواده‌های شهدا با حضور در گلستان شهدای اصفهان، با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کردند.

در این مراسم حاضران با قرائت فاتحه بر مزار شهیدان، به‌ویژه ۸۵ شهید اقتدار استان اصفهان در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان سپس با حضور بر مزار سرداران شهید احمد کاظمی، حسین خرازی و شهدای گمنام، بار دیگر بر پایبندی به ارزش‌های انقلاب و راه شهدا تأکید کردند. در حاشیه مراسم، نخستین پوستر «رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو» و «خادمیاران گلستان شهدا» نیز رونمایی شد.

مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه این برنامه گفت: تجدید میثاق با شهدا، پلی میان گذشته پرافتخار و آینده‌ای است که باید بر اساس ارزش‌های انقلاب ساخته شود و این مراسم یادآور ضرورت زنده نگه داشتن ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل جوان است.

همچنین برخی خانواده‌های شهدا در این مراسم، مسائل و مشکلات خود را با رئیس بنیاد شهید کشور و استاندار اصفهان در میان گذاشتند.

برنامه‌های سفر سعید اوحدی به اصفهان شامل دیدار با خانواده سه تن از شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه، حضور در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ملاقات مردمی و بازدید و افتتاح تعدادی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی در شهرستان‌های مختلف استان است.