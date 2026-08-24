فرماندار دیلم: منش و روحیه شهدای خدمت سرلوحه مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر دوشنبه در آیین غبارروبی و گلباران مزار شهدای گمنام شهرستان دیلم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر نمونه‌ای ماندگار از خدمت صادقانه، ساده‌زیستی، اخلاص و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند و باید منش و روحیه خدمتگزاری آنان سرلوحه مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: آغاز برنامه‌های هفته دولت با حضور در گلزار شهدا، یادآور این حقیقت است که مسئولیت و خدمتگزاری به مردم در نظام اسلامی، امانتی است که باید با اخلاص و مردم‌داری دنبال شود.

فرماندار دیلم ادامه داد: شهدا برای حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و سربلندی ایران عزیز جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه مسئولان است که با خدمت صادقانه، گره‌گشایی از مشکلات مردم و تلاش برای توسعه شهرستان، ادامه‌دهنده راه شهیدان باشند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: تکریم خانواده‌های معظم شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان، وظیفه‌ای همگانی است و مسئولان باید در عمل، قدردان فداکاری‌های شهدا و ایثارگران باشند.

در این آیین به مناسبت آغاز هفته دولت مسئولان و جمعی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان دیلم با حضور در مزار شهدای گمنام، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.