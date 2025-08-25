به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سپردهگذاری مرکزی، شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گزارشی اعلام کرد: جزئیات واریز سود سهامداران در مرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که ۱۲۳ ناشر سود جاری، سنواتی و حق تقدم ۱۰ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۲۱۷ سهامدار را که شامل ۳۰ هزار و ۸۲۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان میشود، به حساب سجامی سرمایهگذاران واریز کردند.
این اقدام از طریق سامانه سجام بهعنوان درگاه هوشمند بازار سرمایه، با سرعت و دقت انجام شد که گامی دیگر در راستای دیجیتالی شدن خدمات مالی به حساب میآید.
این گزارش میافزاید: آمار واریز سود هر ماه از ابتدای سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که در فروردین ماه ۲۵ ناشر ۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان سود برای یک میلیون و ۸۴۷ هزار سهامدار، اردیبهشت ماه ۷۰ ناشر ۳ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان سود برای ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار سهامدار، خرداد ماه ۴۷ ناشر ۶ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان سود برای ۳ میلیون و ۲۷۴ هزار سهامدار، تیر ماه ۷۴ ناشر ۶ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان سود برای ۴ میلیون و ۴۰۶ هزار سهامدار و مرداد ماه ۱۲۳ ناشر ۳۰ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان سود برای ۱۰ میلیون و ۵۷۳ هزار سهامدار از بستر سجام واریز کردهاند.
