قهرمانان والیبال دختران همدان معرفی شدند

حمید بادامینجات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان موفقیتآمیز مسابقات والیبال ردههای سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان دختران استان همدان اظهار کرد: این رویداد گامی مهم در مسیر کشف استعدادهای درخشان و آمادهسازی تیمهای برتر برای حضور در مسابقات کشوری بود.
بادامینجات با تاکید بر نگاه راهبردی هیئت والیبال استان به رشد والیبال بانوان گفت: دختران همدان ظرفیتهای بالقوه و استعدادهای درخشانی در رشته والیبال دارند که باید با برنامهریزی هدفمند، شناسایی و پرورش یابند.
وی افزود: این رقابتها به همین منظور و با هدف استعدادیابی و ایجاد انگیزه در نسل جوان برگزار میشود تا علاوه بر تعیین قهرمانان استانی، ترکیب تیمهای اعزامی به مسابقات کشوری نیز مشخص شود.
رئیس هیئت والیبال استان همدان عنوان کرد: خوشبختانه امسال شاهد حضور چشمگیر تیمها و استقبال خانوادهها بودیم. کیفیت فنی بازیها در هر سه رده سنی چشمنواز بود و نشان داد والیبال بانوان در همدان در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد.
بادامینجات خاطرنشان کرد: ما در کنار برگزاری رقابتها، عملکرد فنی بازیکنان را بررسی کردیم تا بهترینها را برای مراحل بالاتر انتخاب کنیم.
رئیس هیئت والیبال استان در تشریح نتایج گفت: رده سنی جوانان با حضور ۱۶ تیم در قالب ۴ گروه چهار تیمی برگزار شد که در نهایت دختران آمادای همدان قهرمان شد، کیان تویسرکان در جایگاه دوم قرار گرفت، کانون نبیپور بهار سوم شد و تیم دختران پدیده مقام چهارم را کسب کرد.
وی افزود: در رده نوجوانان، تیم کانون نبیپور بهار قهرمان، ستاره همدان نایبقهرمان و تیمهای ترکاش کبودرآهنگ و دختران آمادای همدان به صورت مشترک سوم شدند.
رئیس هیئت والیبال استان همدان ادامه داد: در رده نونهالان نیز، آکادمی نبیپور بهار بر سکوی نخست ایستاد، تویسرکان دوم شد و تیمهای وی را همدان و برنا همدان به طور مشترک سوم شدند.
بادامینجات با قدردانی از زحمات داوران، مربیان و عوامل اجرایی خاطرنشان کرد: موفقیت این رویداد نتیجه همدلی و تلاش همه دستاندرکاران است. ما با نگاه به آینده، بر این باوریم که دختران مستعد و پرتلاش همدان میتوانند در سالهای آتی در سطح ملی بدرخشند و حتی راهی میادین بینالمللی شوند.
وی در پایان تاکید کرد: والیبال بانوان استان همدان نه تنها در بُعد قهرمانی، بلکه در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت نسل جوان نیز نقشآفرین است. ما این مسیر را ادامه میدهیم تا هر سال شاهد حضور پرشورتر و موفقیتهای بیشتر تیمهای استان در سطوح بالاتر باشیم.
