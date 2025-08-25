  1. استانها
قهرمانان والیبال دختران همدان معرفی شدند

همدان- رئیس هیئت والیبال استان همدان گفت: در مراسم اختتامیه مسابقات والیبال رده‌های سنی دختران استان همدان، تیم‌های برتر سه رده سنی معرفی شدند.

حمید بادامی‌نجات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز مسابقات والیبال رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان دختران استان همدان اظهار کرد: این رویداد گامی مهم در مسیر کشف استعدادهای درخشان و آماده‌سازی تیم‌های برتر برای حضور در مسابقات کشوری بود.

بادامی‌نجات با تاکید بر نگاه راهبردی هیئت والیبال استان به رشد والیبال بانوان گفت: دختران همدان ظرفیت‌های بالقوه و استعدادهای درخشانی در رشته والیبال دارند که باید با برنامه‌ریزی هدفمند، شناسایی و پرورش یابند.

وی افزود: این رقابت‌ها به همین منظور و با هدف استعدادیابی و ایجاد انگیزه در نسل جوان برگزار می‌شود تا علاوه بر تعیین قهرمانان استانی، ترکیب تیم‌های اعزامی به مسابقات کشوری نیز مشخص شود.

رئیس هیئت والیبال استان همدان عنوان کرد: خوشبختانه امسال شاهد حضور چشمگیر تیم‌ها و استقبال خانواده‌ها بودیم. کیفیت فنی بازی‌ها در هر سه رده سنی چشم‌نواز بود و نشان داد والیبال بانوان در همدان در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد.

بادامی‌نجات خاطرنشان کرد: ما در کنار برگزاری رقابت‌ها، عملکرد فنی بازیکنان را بررسی کردیم تا بهترین‌ها را برای مراحل بالاتر انتخاب کنیم.

رئیس هیئت والیبال استان در تشریح نتایج گفت: رده سنی جوانان با حضور ۱۶ تیم در قالب ۴ گروه چهار تیمی برگزار شد که در نهایت دختران آمادای همدان قهرمان شد، کیان تویسرکان در جایگاه دوم قرار گرفت، کانون نبی‌پور بهار سوم شد و تیم دختران پدیده مقام چهارم را کسب کرد.

وی افزود: در رده نوجوانان، تیم کانون نبی‌پور بهار قهرمان، ستاره همدان نایب‌قهرمان و تیم‌های ترکاش کبودرآهنگ و دختران آمادای همدان به صورت مشترک سوم شدند.

رئیس هیئت والیبال استان همدان ادامه داد: در رده نونهالان نیز، آکادمی نبی‌پور بهار بر سکوی نخست ایستاد، تویسرکان دوم شد و تیم‌های وی را همدان و برنا همدان به طور مشترک سوم شدند.

بادامی‌نجات با قدردانی از زحمات داوران، مربیان و عوامل اجرایی خاطرنشان کرد: موفقیت این رویداد نتیجه همدلی و تلاش همه دست‌اندرکاران است. ما با نگاه به آینده، بر این باوریم که دختران مستعد و پرتلاش همدان می‌توانند در سال‌های آتی در سطح ملی بدرخشند و حتی راهی میادین بین‌المللی شوند.

وی در پایان تاکید کرد: والیبال بانوان استان همدان نه تنها در بُعد قهرمانی، بلکه در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت نسل جوان نیز نقش‌آفرین است. ما این مسیر را ادامه می‌دهیم تا هر سال شاهد حضور پرشورتر و موفقیت‌های بیشتر تیم‌های استان در سطوح بالاتر باشیم.

