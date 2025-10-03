  1. استانها
  2. همدان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

همدان پیشگام اجرای طرح ملی والیبال خانوادگی

همدان پیشگام اجرای طرح ملی والیبال خانوادگی

همدان- رئیس هیئت والیبال استان همدان گفت: استان برای نخستین بار در کشور طرح ملی والیبال خانوادگی را اجرا کرده و با استقبال قابل توجه خانواده‌ها مواجه شده است.

حمید بادامی‌نجات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ملی والیبال خانوادگی که برای نخستین بار در کشور در استان همدان اجرا شد، اظهار کرد: این طرح با استقبال گسترده خانواده‌ها روبه‌رو شد و زمینه‌ای نو برای توسعه والیبال و کشف استعدادهای ورزشی فراهم آورده است.

وی بیان اینکه والیبال در سال‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای میان خانواده‌های همدانی پیدا کرده است، افزود: خوشحالیم امروز مدیریتی بر ورزش استان داریم که بر پایه عشق به مردم و خانواده‌ها بنا شده و توانسته محبوبیت خود را در میان اقشار مختلف جامعه تثبیت کند.

رئیس هیئت والیبال استان همدان با اشاره به ضرورت ارائه طرح‌های نو برای گسترش فرهنگ ورزش گفت: ایده والیبال خانوادگی ابتکار ارزشمندی بود که توسط رئیس فدراسیون،  مطرح شد اما افتخار اجرایی شدن برای نخستین بار به نام همدان ثبت گردید.

بادامی‌نجات خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری منسجم شهرداری همدان، سازمان فرهنگی شهرداری و معاونت ورزشی، در ابعاد گسترده در این شهر عملیاتی شد.

وی ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی دو هدف مهم را دنبال می‌کند؛ نخست، ایجاد فضایی برای حضور و گردهمایی خانواده‌ها به بهانه ورزش، و دوم، فراهم کردن بستری مناسب برای شناسایی استعدادهای نهفته در رشته والیبال. تجربه اجرای این طرح نشان داد که وقتی خانواده‌ها با هم در زمین حضور می‌یابند، نه تنها شور و نشاط اجتماعی افزایش می‌یابد بلکه انگیزه تمرین و حضور در رشته‌های ورزشی نیز قوت می‌گیرد.

رئیس هیئت والیبال استان همدان تصریح کرد: ما بر این باوریم که هر حرکت سازنده‌ای در حوزه خانواده و آموزش و پرورش، می‌تواند مسیر موفقیت در ورزش حرفه‌ای را هموار کند.

بادامی‌نجات عنوان کرد: به همین دلیل، حمایت‌های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و همراهی اداره کل آموزش و پرورش استان را جدی گرفته و با برنامه‌ریزی مشترک به دنبال کشف و پرورش استعدادهای نو در بین نوجوانان و جوانان هستیم تا آینده والیبال همدان و حتی کشور را تضمین کنیم.

وی تأکید کرد: همدان با اجرای طرح «والیبال خانوادگی» نه تنها الگو و پیشگام در سطح کشور شده، بلکه ثابت کرده است که توسعه ورزش نیازمند پیوند عمیق با فرهنگ عمومی و زندگی روزمره مردم است.

رئیس هیئت والیبال استان همدان خاطرنشان کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی بی‌تردید موجب ارتقای جایگاه استان در عرصه ملی و افزایش حضور در رقابت‌های قهرمانی خواهد شد.

کد خبر 6609848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها