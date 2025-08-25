ثبت معاملات ملکی استان بوشهر در سامانه کاتب الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز صبح دوشنبه در حاشیه نشست کمیته استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول افزود: قانون گذار برابر ماده (۳) و (۱۱) تکالیفی مهمی را برعهده مشاورین املاک گذارده است.

کشاورز با اشاره به اهداف راه اندازی این سامانه برابر قانون و به منظور ایجاد بستری مناسب برای انجام معاملات املاک و مستغلات عنوان کرد: هم اکنون تعداد هزار و ۶۴۴ واحد بنگاه املاک در استان بوشهر فعال هستند که از ابتدای ابلاغ قانون یاد شده به صورت صد در صد به سامانه کاتب متصل شده‌اند.

وی بیان کرد: برابر الزامات قانون یاد شده و سامانه کاتب؛ مقرر است همه واحدهای صنفی مشاورین املاک نسبت به ثبت معاملات ملکی پس از تاریخ تیر ماه ۱۴۰۳ برای اسناد جدید در چارچوب قرارداد یکسان اقدام کنند که این موضوع مکرراً به اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های تابعه استان بوشهر ابلاغ شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تاکید کرد: در سامانه کاتب دسترسی‌های لازم و امکان تنظیم قرارداد یکسان به کلیه مشاورین دارای پروانه کسب صنفی داده شده است، لذا شهروندان می‌توانند معاملات ملکی خود را با مراجعه به یکی از مشاورین املاک دارای پروانه صنفی معتبر با درخواست ثبت در سامانه کاتب و تنظیم قرارداد یکسان برای اسناد جدید، پیگیری کنند.