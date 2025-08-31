پلمب مشاورین املاک فاقد مجوز در دماوند

محمد زارع، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پلمب دفاتر مشاور املاک فاقد پروانه کسب در دماوند خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای قانون و پاسخ به نارضایتی‌های مکرر شهروندان صورت گرفته است.

دادستان دماوند با اشاره به گزارشات مکرر مردمی در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز و فاقد پروانه برخی از مشاورین املاک، افزود: این تصمیم بر اساس شکایات شهروندان و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در جهت صیانت از حقوق بیت‌المال و حفظ حقوق شهروندی اتخاذ شده است.

وی همچنین به برخورد قانونی با واحدهای صنفی فاقد مجوز در مناطق دماوند و گیلاوند اشاره کرد و ادامه داد: هدف از این اقدامات ساماندهی وضعیت مشاورین املاک و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است.

زارع در پایان خاطرنشان کرد: مشاورین املاکی که به دلیل انقضای اعتبار پروانه کسب خود پلمب شده‌اند، می‌توانند با حضور در پلیس اماکن شهرستان و ارائه تعهد کتبی مبنی بر تمدید پروانه کسب، نسبت به درخواست فک پلمب اقدام کنند.