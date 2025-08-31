  1. استانها
  2. تهران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

پلمب مشاورین املاک فاقد مجوز در دماوند

پلمب مشاورین املاک فاقد مجوز در دماوند

دماوند- دادستان عمومی و انقلاب دماوند از پلمب دفاتر مشاور املاک فاقد پروانه کسب در این شهرستان خبر داد.

محمد زارع، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پلمب دفاتر مشاور املاک فاقد پروانه کسب در دماوند خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای قانون و پاسخ به نارضایتی‌های مکرر شهروندان صورت گرفته است.

دادستان دماوند با اشاره به گزارشات مکرر مردمی در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز و فاقد پروانه برخی از مشاورین املاک، افزود: این تصمیم بر اساس شکایات شهروندان و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در جهت صیانت از حقوق بیت‌المال و حفظ حقوق شهروندی اتخاذ شده است.

وی همچنین به برخورد قانونی با واحدهای صنفی فاقد مجوز در مناطق دماوند و گیلاوند اشاره کرد و ادامه داد: هدف از این اقدامات ساماندهی وضعیت مشاورین املاک و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است.

زارع در پایان خاطرنشان کرد: مشاورین املاکی که به دلیل انقضای اعتبار پروانه کسب خود پلمب شده‌اند، می‌توانند با حضور در پلیس اماکن شهرستان و ارائه تعهد کتبی مبنی بر تمدید پروانه کسب، نسبت به درخواست فک پلمب اقدام کنند.

کد خبر 6575036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها