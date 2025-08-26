تحقق ۴۲ درصدی صدور اسناد روستایی طی پنج ماه نخست سال در گیلان

سعید بدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: در جلسه مشترک وبیناری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، عملکرد استان‌ها در حوزه صدور اسناد مالکیت روستایی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، استان گیلان موفق به تحقق ۶۷ درصدی صدور آرا و ۴۲ درصدی صدور اسناد شد.

وی افزود: هدف از این جلسه بررسی میزان تحقق برنامه عملیاتی صدور اسناد مالکیت در چارچوب قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن بود.

بدوی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده در این جلسه، تا تاریخ سوم شهریورماه سال جاری، تعداد ۸ هزار و ۱۸۶ رأی در چارچوب قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی در استان گیلان صادر شده که منجر به صدور ۵ هزار و ۲۷۳ سند مالکیت گردیده است.

وی گفت: استان گیلان در پنج‌ماهه نخست سال جاری، با کسب رتبه نخست در تعداد آرای صادره، یکی از استان‌های موفق در اجرای برنامه‌های عملیاتی صدور اسناد مالکیت روستایی معرفی شد.

سرپرست ثبت اسناد و املاک گیلان تصریح کرد: همکاری مستمر بین دستگاه‌های اجرایی در راستای تسهیل فرآیند صدور اسناد مالکیت و ارتقا امنیت حقوقی روستاییان مورد تاکید است.