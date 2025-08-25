۲۶۰۰ واحد مسکونی در استان سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح متمرکز و همزمان دو هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن پیش از ظهر دوشنبه با حضور سردار اسکندر مؤمنی وزیر کشور دولت چهاردهم و جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان سمنان، استاندار سمنان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

این دو هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی که امروز به صورت متمرکز و همزمان در سراسر استان سمنان به دست اسکندر مؤمنی افتتاح می‌شود، همان واحدهایی هستند که در قالب نهضت ملی مسکن در دولت شهید رئیسی کلنگ زنی شده بودند.

قرار است در مراسمی به صورت نمادین کلید چند واحد نهضت ملی مسکن به مردم سمنان اهدا شود.

معاون عمرانی استاندار سمنان درباره این طرح به خبرنگار مهر، گفت: از آنجا که ما در استان دارای دو حوزه راه و شهرسازی در استان سمنان و شرق استان سمنان داریم این طرح‌ها به صورت متمرکز در مجموعه این دو اداره کل ایجاد و به بهره برداری رسیده است.

فرج الله ایلیات با بیان اینکه این خانه‌ها در قالب مسکن‌های حمایتی، خود مالکی و بافت فرسوده و… ساخته شده و آماده افتتاح شده اند، ابراز کرد: ۴۵۰ واحد در قالب مسکن حمایتی موسوم به اراضی ۹۹ ساله امروز افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه ۶۷۵ میلیارد تومان اعتبار صرف ساخت این مساکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن راه و شهرسازی استان سمنان شده است، تاکید کرد: ۹۴۲ واحد مسکونی دیگر که امروز افتتاح شده نیز در مجموعه نهضت ملی مسکن بافت فرسوده ایجاد شده است و برای آن نزدیم به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

معاون استاندار سمنان همچنین بیان کرد: ۵۴۰ واحد خود مالکی نیز با اعتبار ۱۹۰ میلیارد تومان در مجموعه راه و شهرسازی استان سمنان امروز با حضور اسکندر مؤمنی وزیر کشور به بهره برداری رسید.