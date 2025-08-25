به گزارش خبرنگار مهر، امید سهرابی نویسنده، کارگردان و فیلمنامهنویس تئاتر و سینما، پس از چند سال دوری از صحنه، بار دیگر با نمایشی تازه به عرصه تئاتر بازمیگردد. وی که با آثاری مطرح در حوزه نمایشنامهنویسی و همچنین نگارش فیلمنامه در سینما و تلویزیون شناخته میشود، این بار نمایش «بار هستی» را برای اجرا آماده کرده است. این نمایش قرار است بهزودی در تماشاخانه ملک روی صحنه برود و علاقهمندان تئاتر را به دیدن تجربهای متفاوت دعوت کند.
نمایش «بار هستی» تازهترین اثر سهرابی است که همچون آثار پیشین او بر پایه نگاه انسانی و دغدغههای اجتماعی بنا شده و سهرابی در مقام نویسنده و کارگردان تلاش کرده تا روایتی امروزی و در عین حال فلسفی از زیست انسان معاصر ارائه دهد.
جزییات بیشتر درباره گروه بازیگران و زمان دقیق اجرا در روزهای آینده اعلام میشود.
سهرابی پیش از این نمایشنامه «مردی برای تمام فصول» به کارگردانی بهمن فرمانآرا را برای اجرا در تالار وحدت تنظیم کرده بود و به عنوان دراماتورژ نمایش «نفرین قحطیزدگان» به کارگردانی اشکان خطیبی حضور داشت.
همچنین آخرین تجربه کارگردانی وی با نمایش «خروس لاری» در سال ۹۷ در تماشاخانه ایرانشهر بود.
