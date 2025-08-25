  1. هنر
  2. تئاتر
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

امید سهرابی با «بار هستی» به صحنه تئاتر باز می‌گردد

امید سهرابی با «بار هستی» به صحنه تئاتر باز می‌گردد

امید سهرابی قصد دارد نمایش «بار هستی» را در تماشاخانه ملک روی صحنه ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید سهرابی نویسنده، کارگردان و فیلمنامه‌نویس تئاتر و سینما، پس از چند سال دوری از صحنه، بار دیگر با نمایشی تازه به عرصه تئاتر بازمی‌گردد. وی که با آثاری مطرح در حوزه نمایشنامه‌نویسی و همچنین نگارش فیلمنامه در سینما و تلویزیون شناخته می‌شود، این بار نمایش «بار هستی» را برای اجرا آماده کرده است. این نمایش قرار است به‌زودی در تماشاخانه ملک روی صحنه برود و علاقه‌مندان تئاتر را به دیدن تجربه‌ای متفاوت دعوت کند.

نمایش «بار هستی» تازه‌ترین اثر سهرابی است که همچون آثار پیشین او بر پایه نگاه انسانی و دغدغه‌های اجتماعی بنا شده و سهرابی در مقام نویسنده و کارگردان تلاش کرده تا روایتی امروزی و در عین حال فلسفی از زیست انسان معاصر ارائه دهد.

جزییات بیشتر درباره گروه بازیگران و زمان دقیق اجرا در روزهای آینده اعلام می‌شود.

سهرابی پیش از این نمایشنامه «مردی برای تمام فصول» به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا را برای اجرا در تالار وحدت تنظیم کرده بود و به عنوان دراماتورژ نمایش «نفرین قحطی‌زدگان» به کارگردانی اشکان خطیبی حضور داشت.

همچنین آخرین تجربه کارگردانی وی با نمایش «خروس لاری» در سال ۹۷ در تماشاخانه ایران‌شهر بود.

کد خبر 6569799
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها