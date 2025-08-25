جعل اسناد در یک پرونده ملکی، به ارزش بیش از صد میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، مقداد محتشم آرا، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: در پرونده‌ای، یک گروه سودجو قصد داشت ملکی ارزشمند به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را با استفاده از اسناد جعلی و ساختگی، از مالکیت شهرداری خارج کند.

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، افزود: که این گروه با جعل مبایعه‌نامه و اخذ رأی داوری و سپس طرح دعوای حقوقی، در مراحل اولیه موفق به اخذ رأی قضائی به نفع خود شده بودند. با این حال، کارشناسان مرکز حقوقی شهرداری با بررسی دقیق و تخصصی موضوع، پی به جعل اسناد بردند و پرونده را در مسیر قانونی پیگیری کردند.

به گفته محتشم آرا، پیگیری‌های مستمر مرکز حقوقی، منجر به صدور رأی قطعی به نفع شهرداری تهران شد و این اقدام از زمین‌خواری ملک مورد نظر جلوگیری کرد. همچنین، با پیگیری‌های کیفری، عضو اصلی گروه زمین‌خواری دستگیر و روانه زندان شد.

رئیس مرکز حقوقی با اشاره به شگردهای پیچیده این گروه گفت: آنها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و توسل به آرای داوری هدایت‌شده، قصد زمین‌خواری داشتند که خوشبختانه با هوشیاری کارشناسان، از این اقدام جلوگیری به عمل آمد.

محتشم آرا در پایان از همکاران خود در مرکز حقوقی و همچنین مؤسسه فناوران شهر در این پرونده مهم، تشکر کرد و افزود که پیگیری‌های کیفری برای مجازات سایر عوامل دخیل در این پرونده ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.