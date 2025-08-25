رفتار عدالت‌ محوری از مدیران کلان تا کارمندان در ادارات رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آرامی صبح دوشنبه در دیدار با فرماندار گرمسار به میزبانی دفتر خود با موضوع شروع هفته دولت بابیان اینکه مهمترین ابزار حفظ و تقویت دولتها عدالت است، ابراز داشت: انتظار میرود تا عدالت در رفتار مسئولان دیده شود.
وی تاکید کرد: رفتار عدالت محوری باید در همه سطوح جامعه از مدیران کلان تا کارمندان ادارات رعایت شود.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه وجود عدالت در مسئولان مردم را امیدوار تر خواهد ساخت، ابراز داشت: رؤیت رفتار عدالت محوری مسئولان تحمل سختی و کمبودها را برای مردم آسانتر میکند.
آرامی با تاکید بر اینکه تبعیض و امتیازات ناعادلانه به اعتماد عمومی آسیب میزند، تصریح کرد: بیتوجهی و بیاحترامی به ارباب رجوع نیز به اسلام، نظام و هم به خود فرد لطمه میزند.
وی با بیان اینکه هفته دولت فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم و نظام اسلامی است، افزود: خدمت صادقانه و خالصانه به مردم علاوه بر رضایت خداوند، سرمایهای برای آخرت مسئولان خواهد بود.
